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世新霸凌案：只教如何自保 卻沒教不要霸凌別人

罷工會外戰 空姐酸地勤：你以為你這張臉能考上空服員？

亞泥新城山礦場案 原民：不知山何時會垮下來

2019-06-24 15:53聯合報 記者何定照╱即時報導

亞洲水泥公司今開股東會，民團不滿亞泥一直未回應花蓮新城山礦場案，今在場外抗議。「反亞泥，還我傳統領域自救會」表示，亞泥持續炸山已經讓山出現了裂痕，暴雨時水從裂痕中冒出，而被挖掉的山頭讓隔壁的山少了支撐，加上花蓮地震、颱風頻繁，是否某天會垮下來不得而知，讓礦下居民總是充斥著恐懼及不安，盼亞泥面對問題。

自救會表示，花蓮新城山亞泥礦場距離太魯閣族部落不到300公尺，45年來族人長期忍受爆破的震動、粉塵及輸送帶日以繼夜的噪音。現年60多歲的自救會長田明正說，19歲起就隨父親參與反亞泥抗爭，身為農夫的他，對於耕地被製成水泥出售感到痛心。

田明正說，亞泥持續炸山，讓礦下居民總是充斥著恐懼及不安，很希望亞泥可以不要再挖了，他說：「我們一直講一直講，亞泥還是一直挖一直挖，不願意停止挖山，講到現在我們都很灰心了」。

住在礦場下方20多年的戴淑花，是在自救會中負責總務工作的部落婦女，嫁到部落後才知道丈夫家族擁有的土地被亞泥畫入礦場範圍且已圍籬不得進入。對於總統府積極促成的亞泥三方會談，她表示這是一場極不對等的談判，亞泥可以聘請具有公關專業的員工來出席會議並發言，但族人只能靠自己，無法請律師或專業人士來替族人發聲；且透過議事規則的制定，讓有直播的三方會談只能談三方有共識的內容，亞泥不願意談、而族人最在乎的「採礦時程」問題始終沒有得到處理。

長期關注亞泥採礦案的原住民族青年Kai limadjakan表示，亞泥新城山礦場周遭的部落青年，未來面對的是一塊挖到什麼都不剩的土地。他說，三方會談這個平台應開始務實討論關場的前期準備工作，讓部落青年確認自己該怎麼因應產業環境改變，20年後亞泥董事長徐旭東和高層有可能屆臨退休，礦場工作的年輕族人卻正值壯年，要養家、要供孩子念書，這些人能否得到妥善的轉職安排？他說，公司應告知一個明確停止採礦的時間點。

亞洲水泥公司今開股東會，民團不滿亞泥一直未回應花蓮新城山礦場案，今在場外抗議。圖...
亞洲水泥公司今開股東會，民團不滿亞泥一直未回應花蓮新城山礦場案，今在場外抗議。圖／地球公民基金會提供
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亞泥自救會
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