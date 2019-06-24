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中鋼5月稅前淨利17.1億元 月減23%

2019-06-24 14:20經濟日報 記者廖賢龍╱即時報導

中鋼 （2002）自行結算5月合併營業收入323.65億元，月減2%；年合併營業利益17.91億元，月減27%；合併稅前淨利17.1億元，月減23%。

中鋼今年前五月營收1617.62億元，年增1%；營業利益 95億元，年減16%；稅前淨利為 90.56億元，年減15%。

中鋼個體（非合併）5月碳鋼銷售量為844,741公噸，內銷比率為72%。今年前五個月碳鋼銷售量為4,325,553公噸，內銷比率為68%。

中鋼內銷
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