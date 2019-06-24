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比日本還慘！這國家被核彈炸23次沒事 美國卻想裝傻毀了它

長榮航空總經理孫嘉明 特別澄清桃空職工10條抺黑

2019-06-24 11:23經濟日報 記者黃淑惠╱即時報導

長榮航空（2618）今（24）日股東會結束後，為了捍衛公司清白，特別澄清桃空職工抺黑，今天條列出10條也一一進行澄清。

一、公司並沒有約談空服員詢問罷工期間的服勤意願，僅有發布調查問卷確認支援人數，不回應的人也無懲處。

二、因工會在海運大樓門口搭帳篷進行罷工，公司才改上、下車地點，而且路權申請也跟長榮無關。

三、公司請生理假直接講就好。

四、協商直播地點三方面會勘交通方便，適合直播，三方都同意，並不是長榮航自已選的。

五、從工會的新聞稿可以看出來是桃空職工不想直播。

六、公司不可能刻意閒置人力，6月23日查清結果，6月20~22日有服勤意願，沒有排上duty人數僅10位，其中，6月23日安排公司待命，1位已經回台中，希望6月24日再安排duty。

七、說發給地勤一人發5,000元出來抗議，這是子虛烏有。

八、說空服員被長榮航故意顯示罷工中，所以只好加入罷工，長榮航空罷工後也打了8通電話給該名空服員，也發2次簡訊問是否參加罷工，該名員工都沒有回應，為了正確調度航班，依相關程序歸類罷工名單中。

九、工會提出公務人員的出差日支費，每小時高達台幣170元，這個部分有七成要用在住宿費用上，且若有供早餐還要再扣三分之一。

十、三立新聞獨訪該名空服員因擔心被霸凌又想讓社會大眾了解，電話是變音訪問，與桃職工講的人並非是同一人。

長榮航空今（24）日股東會結束後，為了捍衛公司清白，特別澄清桃空職工抺黑，條列出...
長榮航空今（24）日股東會結束後，為了捍衛公司清白，特別澄清桃空職工抺黑，條列出10條也一一進行澄清。 記者黃淑惠／攝影
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長榮航空罷工空服員
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