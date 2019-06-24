亞泥股東會爆衝突 徐旭東大怒：很抱歉！我在講話

2019-06-24 11:18 經濟日報 記者 經濟日報 記者 嚴雅芳 ╱即時報導



亞泥（1102）今（24）日舉辦股東會，由董事長徐旭東主持，他表示，因為亞泥去年的業績表現是多年來最突出的一年，獲利再創歷史新高，也受股東肯定。不過，徐旭東發言不到3分鐘，即有小股東打斷發言，大喊「亞泥礦場的礦下危機你怎麼解決？」徐旭東則大怒說：「很抱歉！我在講話。我很歡迎你發言，但是要按照程序。」

亞泥今日股東會開場不到10分鐘即爆發衝突，現場有多名小股東拉起布條，並高喊「礦場轉型、徐董面對。」徐旭東則表示，亞泥有7萬多民股東，還有15%的外國股東，應該要尊重每一個人，不能任意影響議會程序，徐旭東喊：「請要開會的股東站起來，表達我們要開會。」

小股東二次中斷徐旭東發言，並表示，太魯閣前的亞泥礦場有兩條土石流潛勢溪流，亞泥礦場60年沒環評，沒部落居民同意，距離不到300公尺就是礦下居民的家園和幼兒園，這個部落有200多人長期忍受爆破振動、噪音和空污，徐董應該處理、面對。

徐旭東表示，對於原住民反應我們尊重，原住民是國內的少數民族應該要受到保護，「我最近也對原住民感到興趣，去看了許多研究，但亞泥去花蓮，是政府push我們去帶動花蓮開發，我們之前和前一代、兩代已經達成協議，後面幾代說我不歡迎，你要出去，這樣的做法很不合理。」

徐旭東表示，亞泥一直對原住民表達關懷，甚至協助原住民住家整修，以這個角度講，亞泥對原住民的關懷絕對不輸任何人，有些在地原住民覺得我們很好，但有些從外地來的原住民卻表示不滿。