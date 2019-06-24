長榮航股東會全面戒備 順利通過各項議案

2019-06-24 11:07 經濟日報 記者 經濟日報 記者 邱馨儀 ╱即時報導



長榮航（2618）正因空服員罷工，影響航班大幅取消，空服員工會與會員大量集聚於南崁公司門口，長榮航今（24）日仍如常召開股東會，並細細說明去年營運成果和今年的市場與公司計畫，並於9時49分順利結束。

原本長榮航預期工會在門口集聚，恐將影響股東會的進行，也擔心空服員以股東的身分參加股東會，影響股東會議的進行。但長榮航股東會進行順利，不只沒有工會會員表達不滿，甚至也沒有任何股東提出異議或是發言，長榮航股東會順利通過各項議案，也決定盈餘分派為每股配發0.3元股票股利與0.5元現金股利。

長榮航空去年營收1,356億元，載客數達1,254萬人次，雙雙再創歷史新高，去年稅後盈餘65億元，每股盈餘1.5元。

孫嘉明指出，去年引進了國內首架787 環保夢幻客機，呼應節能減碳、降低溫室氣體排放的環保目標，同時提升服務品質。777 新貨機的陸續到位， 則大幅提升貨運整體營運績效。

至於在客貨運方面，去年客運營收991億元，年增7.2%，去年平均載客率81%，載客數成長3.4%，單位收益成長1.6%。兩岸航線方面，運能維持穩定，並彈性調整航線。

亞洲區域航線方面， 依季節性靈活調度機隊， 並依市場需求，適時增班及放大機型，同時開發具有潛力的航線。持續優化越太平洋航網，兼顧轉機便利性最佳化及提升營運效益。