亞泥股東會 環團場外抗議新城山礦場案

2019-06-24 09:55 聯合報 記者 聯合報 記者 何定照 ╱即時報導



亞洲水泥公司今開股東會，環團不滿亞泥一直未回應新城山礦場案，影響原住民身體健康，也未提出勞工安置及轉業方案等，今在場外抗議，並塞傳單給股東們，希望他們了解亞泥狀況，避免配息收益源於壓迫弱勢和破壞環境。

地球公民基金會表示，2017年經濟部在礦業法修法前夕，火速以3.5個月讓亞洲水泥取得20年的礦權展限，礦業權效期核准從民國62年至126年，得以64年占用部落原保地炸山挖礦，「免環評」、「免告知」、「免同意」，根本是侵害原住民族權利、掠奪自然資源且破壞環境。

地球公民基金會說，住在花蓮新城山礦場下方的太魯閣族人，每天要忍受炸山爆破的震動、粉塵及輸送帶日以繼夜的噪音，讓族人的生活充斥著恐懼及不安，已經持續了45年，現在竟然還要繼續。

基金會副執行長蔡中岳說，2018年3月總統府啟動政府、亞泥與太魯閣族人三方面對面協商，希望弭平爭議，但至今雖已進行三次協商，亞泥都不願正面回應對礦下族人極重要的採礦時程表、礦場轉型後的員工就業安置等，這些問題也打擊亞泥的企業形象。

包括反亞泥還我傳統領域自救會等抗議團體，今早聚集亞泥股東會會場外，呼籲亞泥面對問題並實踐其「號稱」的企業社會責任。抗議團體表示，企業社會責任的面向包含人權、環境、勞動權益等，都須符合國際原則，亞泥卻無視原住民族權益，也從不提勞工安置及轉業輔導的方案，希望股東督促亞泥改善，否則每年的配息收益都源於壓迫弱勢和破壞環境，應非股東樂見。

亞泥今天上午舉行股東會，有自稱礦場第三代原住民，還有ㄧ些公民團體人士舉旗抗議，與議事人員起衝突，現場一度混亂。記者余承翰／攝影 分享 facebook

亞泥今天上午舉行股東會，有自稱礦場第三代原住民，還有ㄧ些公民團體人士舉旗抗議，與議事人員起衝突，現場一度混亂。記者余承翰／攝影 分享 facebook