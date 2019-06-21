親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
股市要聞
上市電子
上市公司
店頭未上市
權證期貨
基金投資

他批軍機疏運唬爛 中央回酸「沒常識」兩方再開火

19歲女暪親友未婚產女 驚慌丟棄垃圾桶嬰不治

一年上億手搖杯商機 華紙下半年推紙封膜、搶賺無塑財

2019-06-21 19:51經濟日報 記者戴慧瑀╱即時報導

取代塑料，華紙下半年計畫推出手搖飲的紙封膜及冷飲紙杯。華紙表示，目前飲料封膜已進入測試階段，下一步驟是開發冷飲杯；預估全台一年有約8億個飲料杯商機。該產品不同於一般的紙容器，回收時皆可直接丟入紙類回收區，進入一般的回收系統。

華紙指出，1年台灣約使用8億個飲料杯，足見商機之大。不過，紙封膜產量並不算多，畢竟跟其他產品相比，一張飲料紙封膜並不大張。

另外，一次用塑膠吸管限制7月1日上路，華紙指出，紙吸管紙訂單近期有成長趨勢。過去是半年賣五千萬隻，現在一個月賣超過五千萬隻。紙吸管除了內銷，外銷部分也陸續進入東南亞市場，像是馬來西亞、新加坡等國家。

華紙今(21)日召開股東會，通過2018年度盈餘分配案，發放股利0.35元，配發率87.5%。華紙表示，2018年是變化劇烈的一年，上半年各類紙品穩健需求成長，下半年中美貿易紛爭發酵，國際政經情勢動盪，造成原物料價格波動劇烈，市場氛圍轉趨保守。

本次股東會也改選了董事及獨立董事，選任六位新任董事：永豐餘投資控股股份有限公司代表人黃鯤雄、何壽川、何奕達，及瑞鵬工程股份有限公司代表人黃志成、林谷豐及陳瑞和；獨立董事部分，由張凌寒先生、盧詩磊先生及李翊先生擔任。

華紙說，公司近來積極進行產業轉型，由書寫閱讀用紙轉型為發展特殊化、機能化的紙漿纖維應用，跨足到食、衣、住、行等領域供應國際市場。因應產業動態與全球環保趨勢，持續用研發能量引導產品的創新，將纖維透過特殊技術發展出新式紙張，包括潔淨無螢光劑的紙張、無塑且符合國內外食品容器標準的紙吸管原紙「益利吸」及包覆食物的食安紙等。

華紙股東會永豐餘投資控股
【限時】爽領 7-11 購物金，飲料零食請你吃→

相關新聞

環保、食安商機 華紙新品搶市

2019-06-21 14:37

運價漲 長榮海運看俏

2019-06-21 14:37

扛起裕隆 嚴陳莉蓮：壓力Super大

2019-06-21 14:37

公費疫苗激勵 國光生技今年拚轉盈 「後年擴產會更好」

2019-06-21 14:30

嚴陳莉蓮：裕隆續推四大事業體整合梳理

2019-06-21 10:06

三能 擬赴印尼設廠

2019-06-20 23:27

漢翔 勇奪7億元肥單

2019-06-20 23:27

統一實 對岸大擴產

2019-06-20 23:27

國光生 今年可望賺錢

2019-06-20 23:27

永冠 本業有望轉盈

2019-06-20 23:27

皇翔 插旗飯店市場

2019-06-20 23:27

國產董事長 徐蘭英升任

2019-06-20 23:27

力麒多案齊發 總銷130億

2019-06-20 00:05

仁寶揪伴 強攻健康醫療

2019-05-16 23:34
看更多

熱門文章

郭台銘正式交棒 劉揚偉接任鴻海董事長

2019-06-21 11:06

郭台銘告別鴻海：轉換跑道 把破產的中華民國公司救回來

2019-06-21 12:08

出奇招！ 萊爾富首創大型物品回收、清運家具服務

2019-06-21 12:18

影／鴻海股東會內外爆滿 郭台銘報告「另有要務」離場

2019-06-21 09:52

帶領鴻海前進 劉揚偉接任鴻海集團董事長

2019-06-21 11:40

除權息旺季 15檔填息快手出列

2019-06-21 14:30

郭台銘淡出鴻海 股東會提早離場、指定呂芳銘主持

2019-06-21 09:19

2,700億股息活水來了

2019-06-21 01:01

離岸風電獨角獸夢碎 上緯董座背《金剛經》：願我能度過

2019-06-21 10:36

參與除權息 把握三關鍵

2019-06-21 01:01

漢翔 勇奪7億元肥單

2019-06-20 23:27

鴻家軍作帳行情啟動

2019-06-21 01:01

針對境界計畫系統 南山人壽董座杜英宗：我會負責

2019-06-21 14:26

上緯半夜出售子公司 股價狂跌逾9％

2019-06-21 09:57

半導體除息行情開跑 台積電下周一打頭陣

2019-06-21 11:21

穿戴紅火 供應鏈看旺

2019-06-20 23:27

浩鼎內線案5主管無罪 公司：終獲清白

2019-06-21 11:26

尾盤爆量拉抬 台股上漲18點收10,803

2019-06-21 13:46

美國擬降息 這些銀行股率先跌

2019-06-21 17:12

鴻海多配息？呂芳銘：建議大家讓郭台銘當總統來修法

2019-06-21 10:28

日電貿射兩箭 衝刺營運

2019-06-20 23:27

第一金證人員流動率20％ 總座：營業員賣保單無法適應

2019-06-21 12:40

呂芳銘：鴻海股價委屈了 沒反應價值

2019-06-21 10:53

同欣電董事改選 陳泰銘當選董事長

2019-06-21 13:02

宏達電小股東提出各種質疑 王雪紅：公司已有明確願景

2019-06-21 12:20

台股揭開除權息行情序幕 15檔填息快手出列

2019-06-21 10:37

昇達科 Q2獲利拚新高

2019-06-20 23:32

台股雙王 觀盤焦點

2019-06-21 01:01

南山人壽股東會提四點聲明：領先啟動境界成就計畫

2019-06-21 10:18

美股大漲激勵 台股蓄勢衝今年最高11097點

2019-06-21 09:00

鴻海股東會 郭台銘、劉揚偉提早現身

2019-06-21 09:05

國光生 今年可望賺錢

2019-06-20 23:27

統一實 對岸大擴產

2019-06-20 23:27

晶電拚轉盈 衝刺下半年

2019-06-20 23:27

先進光 Q2營收估增40%

2019-06-20 23:32

台郡、台表科 押長天期

2019-06-20 23:17

立積 Q3業績有望登頂

2019-06-20 23:27

中華電信股東會 股東聚焦加薪、499優惠方案等議題

2019-06-21 12:40

下周一除息 台積電3個月內填息？

2019-06-21 13:55

中華電布局OTT 結盟Akamai

2019-06-20 23:27
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top