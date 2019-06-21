一年上億手搖杯商機 華紙下半年推紙封膜、搶賺無塑財

2019-06-21 19:51 經濟日報 記者 經濟日報 記者 戴慧瑀 ╱即時報導



取代塑料，華紙下半年計畫推出手搖飲的紙封膜及冷飲紙杯。華紙表示，目前飲料封膜已進入測試階段，下一步驟是開發冷飲杯；預估全台一年有約8億個飲料杯商機。該產品不同於一般的紙容器，回收時皆可直接丟入紙類回收區，進入一般的回收系統。

華紙指出，1年台灣約使用8億個飲料杯，足見商機之大。不過，紙封膜產量並不算多，畢竟跟其他產品相比，一張飲料紙封膜並不大張。

另外，一次用塑膠吸管限制7月1日上路，華紙指出，紙吸管紙訂單近期有成長趨勢。過去是半年賣五千萬隻，現在一個月賣超過五千萬隻。紙吸管除了內銷，外銷部分也陸續進入東南亞市場，像是馬來西亞、新加坡等國家。

華紙今(21)日召開股東會，通過2018年度盈餘分配案，發放股利0.35元，配發率87.5%。華紙表示，2018年是變化劇烈的一年，上半年各類紙品穩健需求成長，下半年中美貿易紛爭發酵，國際政經情勢動盪，造成原物料價格波動劇烈，市場氛圍轉趨保守。

本次股東會也改選了董事及獨立董事，選任六位新任董事：永豐餘投資控股股份有限公司代表人黃鯤雄、何壽川、何奕達，及瑞鵬工程股份有限公司代表人黃志成、林谷豐及陳瑞和；獨立董事部分，由張凌寒先生、盧詩磊先生及李翊先生擔任。

華紙說，公司近來積極進行產業轉型，由書寫閱讀用紙轉型為發展特殊化、機能化的紙漿纖維應用，跨足到食、衣、住、行等領域供應國際市場。因應產業動態與全球環保趨勢，持續用研發能量引導產品的創新，將纖維透過特殊技術發展出新式紙張，包括潔淨無螢光劑的紙張、無塑且符合國內外食品容器標準的紙吸管原紙「益利吸」及包覆食物的食安紙等。