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針對境界計畫系統 南山人壽董座杜英宗：我會負責

2019-06-21 14:26經濟日報 記者楊筱筠╱即時報導

南山人壽董事長杜英宗今（21）日在股東會現場指出，關於境界計畫問題誰來負責時，杜英宗表示我會負責，同時並強調發放現金股利也是努力的目標之一。

南山人壽今日舉行股東會，杜英宗在股東會上接受小股東提問時，指出關於境界系統如果需要人負責，他會負責。

南山人壽則表示，境界系統費用，主要包含軟體費用、專業顧問服務費、教育訓練費、系統設備及外包人力等費用，專案總費用至2018年約100億元，總費用控制在董事會核准預算金額內；專案費用並由南山人壽直接支付給合作廠商，並無透過其他單位支付款項。

針對新、舊系統轉換造成部分客戶的不便，南山人壽已採取各項配套措施並全力優化系統服務。目前主要服務項目中，包括核保、理賠效率皆已恢復新系統上線前的服務水準；「0800」電話客服之服務效率業已逐步提升，契變、收費等也將陸續恢復服務效能。

這段期間受到影響的保戶，南山人壽已個別向保戶溝通說明及妥善處理，並無任何保戶的理賠案件受到損失。若有進入停效或自動墊繳的保單，南山人壽已透過業務員主動與受影響的保戶聯繫，經客戶繳費完成，保單即恢復效力，客戶權益不受影響。

另外，股利發放議題，係依法規及公司章程規定，2018年度期末保留盈餘依法提列法定盈餘公積及特別盈餘公積後無可分配盈餘，故不擬配發股利。

南山人壽股東會杜英宗
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