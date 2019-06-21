親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
股市要聞
上市電子
上市公司
店頭未上市
權證期貨
基金投資

鴻海接班人選揭曉！劉揚偉扛下鴻海集團董事長大位

家裡養了很凶的大狗？一看阿嬤手中照片都傻了...

全家今年餐飲將再添一新品牌 超商本業加快數位轉型

2019-06-21 11:30經濟日報 記者嚴雅芳╱即時報導

全家（5903）今（21）日召開股東常會， 由董事長葉榮廷主持，會中通過每股分派現金股利5.8元。葉榮廷表示，便利商店本業今年將維持數位轉型的策略並加快速度，擴大會員服務場景，滿足消費者全時段、線上線下的購物需求。另，關係企業部份，餐飲事業店數將持續擴張，並預計於今年引進一新品牌，皆可望帶動成長。

全家股東會通過去年財報，營收717.2億元，較去年度成長11.3%；稅後純益16.14億元，EPS為7.23元。截至去年底總店舖數達3,326家，年度淨增加172店。

全家表示，去年稅後純益成長，獲利主要來自於本業便利商店表現，既存店同店銷售成長達6.5%，其中又以聚焦鮮食、電商服務、會員經濟三大政策奏效為驅動主力。

全家表示，近兩年以app和商品預售為核心，深耕會員經營與顧客忠誠的效益也逐漸湧現，會員數已來到950萬人。在超商本業方面，去年鮮食表現突出，尤其是白金烘培品群，如麵包、吐司、三明治、冷藏甜點等，表現亮眼，年增近二成。

對準電商經濟的物流支援服務，件數也較往年多出三成，手續費收入可觀。 轉投資部分，支援本業的福比麵包廠自去年第一季轉虧為盈後，產線產能穩定、成長趨勢顯著；而日翊文化自去年底高雄專倉正式稼動後，亦推動EC運能效率再增3成。

全家表示，餐飲事業去年營收正式破10億大關，交出年增二成的佳績，主要由大戶屋所帶動。中國投資目前展店達2,571店、淨增加394店，已進入九個地區，維持穩健經營步調。

全家股東會電商
【限時】爽領 7-11 購物金，飲料零食請你吃→

相關新聞

三能 擬赴印尼設廠

2019-06-20 23:27

漢翔 勇奪7億元肥單

2019-06-20 23:27

統一實 對岸大擴產

2019-06-20 23:27

國光生 今年可望賺錢

2019-06-20 23:27

永冠 本業有望轉盈

2019-06-20 23:27

皇翔 插旗飯店市場

2019-06-20 23:27

國產董事長 徐蘭英升任

2019-06-20 23:27

國產董事改選 徐蘭英任新董座

2019-06-20 15:07

經寶攻航太 估今年營收雙位數成長

2019-06-20 14:42

東陽配息1.70元 「掌握訂單最重要」

2019-06-20 14:36

子公司轉佳 杏輝聚人氣

2019-06-20 14:30

康友 雙利多吸引買盤

2019-06-20 14:30

航運迎旺季 龍頭股冒出頭

2019-06-20 14:30

傳奇股東會：營運先蹲後跳 下半年樂觀

2019-06-20 14:16

力麒多案齊發 總銷130億

2019-06-20 00:05

仁寶揪伴 強攻健康醫療

2019-05-16 23:34
看更多

熱門文章

經濟解析／郭台銘交棒告別秀 鴻海股東最關心這些事

2019-06-20 17:19

郭台銘淡出鴻海 股東會提早離場、指定呂芳銘主持

2019-06-21 09:19

影／鴻海股東會內外爆滿 郭台銘報告「另有要務」離場

2019-06-21 09:52

郭台銘正式交棒 劉揚偉接任鴻海董事長

2019-06-21 11:06

被動元件股 高殖利率吸金

2019-06-20 14:30

這三檔權值股除息好威 台股6月底指數蒸發逾百點

2019-06-20 21:12

帶領鴻海前進 劉揚偉接任鴻海集團董事長

2019-06-21 11:40

2,700億股息活水來了

2019-06-21 01:01

鴻家軍作帳行情啟動

2019-06-21 01:01

參與除權息 把握三關鍵

2019-06-21 01:01

外資看旺PCB升級 4大動能點火

2019-06-20 16:34

漢翔 勇奪7億元肥單

2019-06-20 23:27

穿戴紅火 供應鏈看旺

2019-06-20 23:27

用技術抗逆風 群創大秀七大技術產品

2019-06-20 18:30

台積、鴻海撐盤台股收漲9.67點 三大法人買超113.22億

2019-06-20 15:04

里昂喊買創意 目標價提高到315元

2019-06-20 13:20

上緯半夜出售子公司 股價狂跌逾9％

2019-06-21 09:57

權值股熄火 OTC挑戰季線

2019-06-20 14:30

航運迎旺季 龍頭股冒出頭

2019-06-20 14:30

台股雙王 觀盤焦點

2019-06-21 01:01

面板雙虎董事會改組 老將回鍋

2019-06-20 14:42

國產董事改選 徐蘭英任新董座

2019-06-20 15:07

昇達科 Q2獲利拚新高

2019-06-20 23:32

日電貿射兩箭 衝刺營運

2019-06-20 23:27

台股尾盤奮力一戰 小漲9點收10,785

2019-06-20 13:59

晶電拚轉盈 衝刺下半年

2019-06-20 23:27

立積新品打入陸廠 看好Q3

2019-06-20 14:42

美股大漲激勵 台股蓄勢衝今年最高11097點

2019-06-21 09:00

鴻海股東會 郭台銘、劉揚偉提早現身

2019-06-21 09:05

廣明股東會：下半年可望超過去年同期

2019-06-20 14:42

國光生 今年可望賺錢

2019-06-20 23:27

立積 Q3業績有望登頂

2019-06-20 23:27

5G掀風 CCL股聯茂、台光電啟動

2019-06-20 14:30

對抗貿易戰 群創拚3策略7技術

2019-06-20 14:42

先進光 Q2營收估增40%

2019-06-20 23:32

統一實 對岸大擴產

2019-06-20 23:27

康友 雙利多吸引買盤

2019-06-20 14:30

日電貿配息6.5元 續開拓營運據點

2019-06-20 14:42

立積新產品獲中國客戶採用 下半年營運回神

2019-06-20 12:10

離岸風電獨角獸夢碎 上緯董座背《金剛經》：願我能度過

2019-06-21 10:36
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top