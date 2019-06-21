全家今年餐飲將再添一新品牌 超商本業加快數位轉型

2019-06-21 11:30 經濟日報 記者 經濟日報 記者 嚴雅芳 ╱即時報導



全家（5903）今（21）日召開股東常會， 由董事長葉榮廷主持，會中通過每股分派現金股利5.8元。葉榮廷表示，便利商店本業今年將維持數位轉型的策略並加快速度，擴大會員服務場景，滿足消費者全時段、線上線下的購物需求。另，關係企業部份，餐飲事業店數將持續擴張，並預計於今年引進一新品牌，皆可望帶動成長。

全家股東會通過去年財報，營收717.2億元，較去年度成長11.3%；稅後純益16.14億元，EPS為7.23元。截至去年底總店舖數達3,326家，年度淨增加172店。

全家表示，去年稅後純益成長，獲利主要來自於本業便利商店表現，既存店同店銷售成長達6.5%，其中又以聚焦鮮食、電商服務、會員經濟三大政策奏效為驅動主力。

全家表示，近兩年以app和商品預售為核心，深耕會員經營與顧客忠誠的效益也逐漸湧現，會員數已來到950萬人。在超商本業方面，去年鮮食表現突出，尤其是白金烘培品群，如麵包、吐司、三明治、冷藏甜點等，表現亮眼，年增近二成。

對準電商經濟的物流支援服務，件數也較往年多出三成，手續費收入可觀。 轉投資部分，支援本業的福比麵包廠自去年第一季轉虧為盈後，產線產能穩定、成長趨勢顯著；而日翊文化自去年底高雄專倉正式稼動後，亦推動EC運能效率再增3成。

全家表示，餐飲事業去年營收正式破10億大關，交出年增二成的佳績，主要由大戶屋所帶動。中國投資目前展店達2,571店、淨增加394店，已進入九個地區，維持穩健經營步調。