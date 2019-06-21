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鴻海接班人選揭曉！劉揚偉扛下鴻海集團董事長大位

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華紙股東會改選董事 董座黃鯤雄：續拼產業轉型

2019-06-21 10:49經濟日報 記者嚴雅芳╱即時報導

華紙（1905）今日召開股東會，由董事長黃鯤雄主持，並進行董事改選。他表示，在當前中美貿易紛擾下，中華紙漿因應之道就是繼續開拓歐美市場。同時在內控上，供應鏈的穩定及成本的管控也會繼續加強。不過，對造紙業影響最大的，是這些年來，受到閱讀數位化與電腦化影響，「文化用紙」在紙的市場逐年下降，也因此華紙會持續進行轉型。

黃鯤雄表示，過去三年華紙逐漸將業務推進至其它產業。在不同的產業裡，包括食、衣、住、行領域都有著墨，像是最近的包裝紙跟醫療用的包裝紙、光電產業的保護膜等，甚至到紡織業，取代染整的熱昇華紙，都可看到中華紙漿的影子。但進入其它產業的同時，也付出很大代價，因為開拓新的產業有新的行銷成本，內部在組織上的重整、品質系統的重建跟製程的整改，都需要付出很多心力。

華紙在產業轉型中，由書寫閱讀用紙轉型為發展特殊化、機能化的紙漿纖維應用，跨足到多領域並供應國際市場，此外，公司表示，看好環保趨勢，也引導產品的創新，將纖維透過特殊技術發展出新式紙張。包括無螢光劑的紙張、無塑且符合國內外食品容器標準的紙吸管原紙「益利吸」及包覆食物的食安紙等，今年下半年也將推出手搖飲的封膜及冷飲杯，取代塑料。

華紙今日股東會通過2018年度財報及盈餘分配案，每股發放股利0.35元，配發率87.5%。華紙表示，2018年是變化劇烈的一年，上半年各類紙品穩健需求成長，下半年中美貿易紛爭發酵，國際政經情勢動盪，造成原物料價格波動劇烈，市場氛圍轉趨保守。華紙去年合併營收240.3億，為歷史新高，全年稅後每股盈餘0.40元。本次股東會改選了董事及獨立董事，選任六位新任董事，包括永豐餘投資控股代表人黃鯤雄、何壽川、何奕達，及瑞鵬工程代表人黃志成、林谷豐及陳瑞和；獨立董事部分，由張凌寒、盧詩磊及李翊擔任。

華紙股東會
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