嚴陳莉蓮：裕隆續推四大事業體整合梳理

2019-06-21 10:06 經濟日報 記者 經濟日報 記者 邱馨儀 ╱即時報導



嚴陳莉蓮在接任裕隆集團董事長後，今（21）日主持裕隆（2201）公司股東會成為接任董事長後的首次公開露面，身為裕隆集團的大家長，嚴陳莉蓮先表達嚴凱泰過世的不捨，但也宣示裕隆集團的未來方向，未來將持續推動汽車、紡織、房地產以及金融水平四大事業體整合梳理，透過組織調整，提升綜效。

嚴陳莉蓮在接手半年後主持股東會，已展現對集團經營的策略方向，自信氣度也完全沒有初次主持股東會的陌生，經過半年後首次出現， 穩健的台風也讓人感覺到她準備好了。

但在被問到心情怎麼樣時，她說：「很緊張。」會不會有壓力，她則說：「Super 大」。也有人問起明年股利可以發多一點嗎？她則說：「盡量！」也展現出她著名的親和力。

嚴陳莉蓮來到股東會主席台前，與副董事長陳國榮一定先站在台後向股東會致意才坐下，坐在以往嚴凱泰習慣坐的位子上，同樣的花束，也在中場投票期間與陳國榮討論相關事項，嚴陳莉蓮除了表達對嚴凱泰辭世的不捨，也表現出延續嚴凱泰職志的決心。

嚴陳莉蓮表示，2018年底裕隆汽車面對嚴凱泰董事長辭世的重大劇變，全體同仁同感悲痛與不捨，裕隆汽車將繼續提升企業經營績效，完善決策管理機制與專業經理人治理制度，以強化公司競爭力，朝著公司目標繼續努力。

面對高度競爭的台灣汽車市場，以及國內外政經大環境等各項不確定因素的影響，2018年台灣汽車市場總體銷售量為43.5萬輛，裕隆汽車在全體同仁齊心努力下，去年營業收入總額為318.09億元，稅前淨利為21.62億元。

為提升集團綜效及各公司的管理效率，裕隆集團未來將持續推動旗下汽車、紡織事業、房地產，以及金融水平等四大事業體整合梳理。依循集團管理架構下，裕隆汽車在今年也陸續推動股權整合，解除與集團事業體交叉持股情形；同時透過組織調整，提升各事業體管理綜效。

在生產車型方面，去年底上市的日產品牌新車kicks持續熱銷，納智捷品牌則在上半年推出S5GT車系，並將於下半年推出新物種全新車型URX，預期將進一步發揮生產規模效益。

裕隆汽車將持續提升生產製造能力，引入智慧工廠新科技，提高顧客滿意度，以進一步厚實客戶品牌價值；進口車方面，裕日下半年也預計引進NISSAN ALTIMA轎車及電動車LEAF。

在房地產事業部分，新店裕隆城住商區已於2017年第2季動工，預計2023年第2季取得使用執照，2020年第3季公開銷售；期望打造大台北地區新建築地標，帶動周邊地區之經濟發展。

展望未來，秉持著回饋社會、深耕台灣市場的初衷，裕隆汽車在公司治理健全體制下，將積極掌握發展機會，持續以創新的態度朝目標方向邁進，相信在全體同仁的團隊合作與大家的支持下，裕隆的輪子一定會繼續穩健的前進，開創出另一番新天地。