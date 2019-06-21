上緯昨半夜出售子公司 股價狂跌逾7％

2019-06-21 09:57 經濟日報 記者 經濟日報 記者 戴慧瑀 ╱即時報導



上緯投控（3708）昨（21）日晚上11時召開重大訊息記者會，董事會決議出售上緯新能源及其子公司海能風力發電（以下簡稱海能風電）100%的股權予歐美能源公司，預計 6 月底前完成簽約，處分收益 914 萬美元至 8,463 萬美元 (約合新台幣 2.85 億元至 26.39 億元)。

本次交易總金額約 2,598 萬美元至 1.01 億美元。上緯董事長蔡朝陽表示，在年底完成海洋示範風場後，公司將專心於新材料的業務與研發。

上緯今（21）開盤直線下滑跌近7％，截至9時26分，股價下跌7.69%報96元。

上緯表示，2006年上緯投資天津風電材料公司，順利打入風電供應鏈。在台灣缺乏離岸資源、法規、人才、港口、施工船及資金下，上緯在2016年10月獨力完成竹南外海二座示範機組，也成功推進沃旭及麥格理對海洋風電二期投資，激勵了台灣離岸風電發展。海洋示範風場二期在2019年5月動工，今年預計交付。

上緯說，因上緯開發之海鼎風電2018年4月遴選未取得開發權利，上緯新能源2021至2025年已無風場可開發。離岸風電開發階段性任務完成，基於員工未來發展與股東權益，故出售上緯新能源及其子公司海能風電予歐美能源公司。

上緯還說，上緯風電葉片材料與碳纖維複材已進入國際風機大廠供應鏈，將持續拓展台灣離岸風電、亞洲與國際風電市場，並協助台灣離岸產業風電本土化。

蔡朝陽表示，作為台灣離岸風電開發的先驅，仍努力在年底完成海洋示範風場給台灣。此次交易，將增加台灣與國際實質合作，並為員工提供更寬廣的發展機會。完成示範風場後，上緯將專心於新材料的業務與研發。