嚴陳莉蓮首次主持裕隆股東會 沈穏內斂不含糊

2019-06-21 09:41 經濟日報 記者 經濟日報 記者 邱馨儀 ╱即時報導



裕隆（2201）執行長嚴陳莉蓮今（21）日首次主持裕隆股東會，即展現沈穩內斂氣度，並感謝各方支持。

嚴陳在股東會中表示，2018年底裕隆汽車面對嚴凱泰董事長辭世的重大劇變，全體同仁同感悲痛與不捨，裕隆汽車將繼續提升企業經營績效，完善決策管理機制與專業經理人治理制度，以強化公司競爭力，朝向公司目標繼續努力。