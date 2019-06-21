親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
股市要聞
上市電子
上市公司
店頭未上市
權證期貨
基金投資

不斷更新／長榮罷工！延誤、取消班機名單整理

新加坡軍隊進化史！小國的夾縫求生戰略

嚴陳莉蓮首次主持裕隆股東會 沈穏內斂不含糊

2019-06-21 09:41經濟日報 記者邱馨儀╱即時報導

裕隆（2201）執行長嚴陳莉蓮今（21）日首次主持裕隆股東會，即展現沈穩內斂氣度，並感謝各方支持。

嚴陳在股東會中表示，2018年底裕隆汽車面對嚴凱泰董事長辭世的重大劇變，全體同仁同感悲痛與不捨，裕隆汽車將繼續提升企業經營績效，完善決策管理機制與專業經理人治理制度，以強化公司競爭力，朝向公司目標繼續努力。

此外，裕隆將持續回饋社會、維護股東權益，在公司治理的體制下積極發展，以創新的態度，在全體同仁的團隊合作與股東的支持下穩健前進，開創一番新天地。

嚴陳莉蓮今（21）日首次主持裕隆股東會，即展現沈穩內斂氣度，並感謝各方支持。 記...
嚴陳莉蓮今（21）日首次主持裕隆股東會，即展現沈穩內斂氣度，並感謝各方支持。 記者邱馨儀／攝影
分享

股東會裕隆
【限時】爽領 7-11 購物金，飲料零食請你吃→

相關新聞

漢翔 勇奪7億元肥單

2019-06-20 23:27

統一實 對岸大擴產

2019-06-20 23:27

國光生 今年可望賺錢

2019-06-20 23:27

永冠 本業有望轉盈

2019-06-20 23:27

皇翔 插旗飯店市場

2019-06-20 23:27

國產董事長 徐蘭英升任

2019-06-20 23:27

國產董事改選 徐蘭英任新董座

2019-06-20 15:07

經寶攻航太 估今年營收雙位數成長

2019-06-20 14:42

東陽配息1.70元 「掌握訂單最重要」

2019-06-20 14:36

子公司轉佳 杏輝聚人氣

2019-06-20 14:30

康友 雙利多吸引買盤

2019-06-20 14:30

航運迎旺季 龍頭股冒出頭

2019-06-20 14:30

傳奇股東會：營運先蹲後跳 下半年樂觀

2019-06-20 14:16

力麒多案齊發 總銷130億

2019-06-20 00:05

仁寶揪伴 強攻健康醫療

2019-05-16 23:34
看更多

熱門文章

經濟解析／郭台銘交棒告別秀 鴻海股東最關心這些事

2019-06-20 17:19

郭台銘淡出鴻海 股東會提早離場、指定呂芳銘主持

2019-06-21 09:19

被動元件股 高殖利率吸金

2019-06-20 14:30

這三檔權值股除息好威 台股6月底指數蒸發逾百點

2019-06-20 21:12

2,700億股息活水來了

2019-06-21 01:01

挾高殖利率題材 被動元件族群漲勢強勁

2019-06-20 10:52

鴻家軍作帳行情啟動

2019-06-21 01:01

參與除權息 把握三關鍵

2019-06-21 01:01

影／鴻海股東會內外爆滿 郭台銘報告「另有要務」離場

2019-06-21 09:52

外資看旺PCB升級 4大動能點火

2019-06-20 16:34

穿戴紅火 供應鏈看旺

2019-06-20 23:27

用技術抗逆風 群創大秀七大技術產品

2019-06-20 18:30

漢翔 勇奪7億元肥單

2019-06-20 23:27

台積、鴻海撐盤台股收漲9.67點 三大法人買超113.22億

2019-06-20 15:04

里昂喊買創意 目標價提高到315元

2019-06-20 13:20

權值股熄火 OTC挑戰季線

2019-06-20 14:30

經濟解析／三大利多因素下 這幾個族群下半年有看頭

2019-06-20 11:09

航運迎旺季 龍頭股冒出頭

2019-06-20 14:30

國產董事改選 徐蘭英任新董座

2019-06-20 15:07

面板雙虎董事會改組 老將回鍋

2019-06-20 14:42

買盤逢低介入 華新科盤中股價漲逾6％

2019-06-20 10:39

台股尾盤奮力一戰 小漲9點收10,785

2019-06-20 13:59

台股雙王 觀盤焦點

2019-06-21 01:01

立積新品打入陸廠 看好Q3

2019-06-20 14:42

昇達科 Q2獲利拚新高

2019-06-20 23:32

廣明股東會：下半年可望超過去年同期

2019-06-20 14:42

5G掀風 CCL股聯茂、台光電啟動

2019-06-20 14:30

晶電拚轉盈 衝刺下半年

2019-06-20 23:27

對抗貿易戰 群創拚3策略7技術

2019-06-20 14:42

立積 Q3業績有望登頂

2019-06-20 23:27

康友 雙利多吸引買盤

2019-06-20 14:30

先進光 Q2營收估增40%

2019-06-20 23:32

立積新產品獲中國客戶採用 下半年營運回神

2019-06-20 12:10

日電貿配息6.5元 續開拓營運據點

2019-06-20 14:42

長榮海運領軍 航運股人氣旺

2019-06-20 11:21

國光生 今年可望賺錢

2019-06-20 23:27

日電貿射兩箭 衝刺營運

2019-06-20 23:27

上緯昨半夜出售子公司 股價狂跌逾7％

2019-06-21 09:57

高盛看好萬物聯網 出具報告初評台燿、台光電

2019-06-20 14:18

美股大漲激勵 台股蓄勢衝今年最高11097點

2019-06-21 09:00
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top