展覽旺＋台商回流 飯店股喜迎商務客

2019-06-20 12:49 經濟日報 記者 經濟日報 記者 嚴雅芳 ╱即時報導



中美貿易戰開打後的移轉效應，造成台商回流，加上大型展覽所帶進的商務客，讓飯店股住房率升溫，晶華（2707）股價勁揚，盤中股價來到199元，漲幅逾4%，不僅再創波段新高，並來到三年多來新高價。

六福也表示，近期的展覽攤位成長，帶來商務客也跟著增加，六福萬怡住房率達八成，隨著下半年大展逐月挹注，營運可望一路暢旺至年底。

六福表示，隨著今年3月南港展覽二館的落成啟用，主要大型展覽集中至南港區擴大舉辦，於5月19日至22日登場的台北國際食品展覽會等五展也因新增南港二館展區，攤位數增加25%，帶來大量參展及觀展商務客，挹注台北六福萬怡酒店於展會期間的住房率達八成，「粵亮 廣式料理」訂席率已達8成，而自助餐「敘日 全日餐廳」訂位則年增二至三成。

六福表示，今年的展覽皆有規模擴大的跡象，像是3月的台北工具機展為南港二館首發展會，整體攤位數較去年成長近三成，甫結束的台北國際電腦展（COMPUTEX 2019）攤位數也年增一成。

隨著舉辦規模擴大，參展的國內外商務客也隨之增加。旗下的台北六福萬怡酒店因為是南港區唯一五星級飯店，並且位於四鐵共構的捷運南港車站，凡遇上大型展會期間，住房率至少從八成起跳，並同步帶動宴會及餐飲業績。至今年底前，每個月都有大型展覽，可望為營運表現增添薪火。