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中鋼董事長翁朝棟 看好Q4鋼市回溫

2019-06-19 09:51經濟日報 記者林政鋒╱即時報導

中鋼股東會登場，董事長翁朝棟今（19）日表示，雖然目前美中貿易大戰造成鋼市低迷，但樂觀看待第4季。

翁朝棟表示，如果美中貿易爭端能儘快結束，消除不確定因素，企業營運與投資活動將可恢復正常，加上轉單效應、今年下半年前瞻計劃預算與基礎工程的執行，以及台商回流等因素，第3季鋼市雖處低檔，但預期今年第4季景氣應可開始好轉，將帶動鋼鐵需求成長，展望鋼鐵產業前景仍具信心。

中鋼董事長翁朝棟看好第4季鋼市回溫。記者林政鋒／攝影
中鋼董事長翁朝棟看好第4季鋼市回溫。記者林政鋒／攝影
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