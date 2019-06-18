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晶華股價創3年新高 潘思亮：明年有更多權利金進來

2019-06-18 12:16經濟日報 記者嚴雅芳╱即時報導

晶華（2707）董事長潘思亮樂觀看帶晶華明年將有豐厚的權利金挹注。他表示，晶華攜手北美地產開發商在波士頓推出麗晶海景豪邸，第一棟樓已全數完售，現在開始第二棟樓的銷售，該案非常成功、且銷售出乎意料，權利金將在明年進帳，另外，麗晶在越南富國島開幕，200個villa也全部賣完，還會有更多的權利金收入。晶華今日股價表現亮眼，盤中來到191.5元，漲幅5.8%，一舉來到近三年來新高。

晶華股東會今日通過去年財報及盈餘分配案，將每股配息11.075元。潘思亮表示，去年和洲際酒店集團合資之後，旗下品牌麗晶從原來的虧損情況馬上變成獲利，加上中美貿易戰後，商務客回流，對觀光產業將有所助益。

潘思亮表示，集團旗下各品牌將持續尋找拓點機會。其中，麗晶酒店目前在台灣僅一家，或許有機會在高雄、信義計劃區，還有台灣其他國際性休閒度假的地點發展第二家，晶英酒店在大安區的信維郵局都更案的興建計畫也已啟動，而捷絲旅的台南十鼓館也將在明年第三季開幕。

潘思亮表示，台北晶華酒店下半年度中餐廳、牛排屋都會進行裝修，預計會在8月開始，第三底前完成，另外，館內麗晶精品也會持續引進新的精品品牌和米其林餐飲進駐。

晶華今日舉辦股東會，由董事長潘思亮主持。(攝影/記者嚴雅芳)
晶華今日舉辦股東會，由董事長潘思亮主持。(攝影/記者嚴雅芳)
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晶華麗晶潘思亮
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