高雄福華歡度週年慶 推餐飲、住房超值優惠

2019-06-18 11:28 經濟日報 記者 經濟日報 記者 吳秉鍇 ╱即時報導



高雄福華飯店為慶祝週年慶，目前舉辦一系列優惠活動，祭出餐飲滿額贈及每月住房超值搶購價等回饋專案，還在6月19日週年慶當天邀請專業舞團表演「ZUMBA」快閃活動，讓消費者一同歡度週年慶！

高雄福華飯店指出，各餐廳所推出的滿額贈超值優惠，包括有Hovii Café、珍珠坊、麗香苑、江南春、Smile One精緻涮涮鍋餐廳單點小吃消費滿千即贈200元餐飲折價券；宴會廳用餐消費每桌6,000元以上，每五桌即贈500元餐飲折價券一張；中餐廳包廂消費合菜每桌8,000元以上即贈1000元餐飲折價券。

除了餐飲回饋，高雄福華飯店也推出超值的”619週年慶優惠久久限量搶購住房專案”，6月19日為週年慶，選定6至10月每月19日推出48小時限量搶購住房專案，消費者於此48小時內可以搶訂當月的優惠住房日期，以豪華雙人房2,999元(含二客自助早餐)，下殺35折的超值優惠價入住，體驗優質的住宿環境，豐富的五星級自助早餐，免費使用飯店健身房、游泳池設施，免費停車等。