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金融股利多 牽動除息行情

2019-06-15 01:09經濟日報 記者楊筱筠林子桓夏淑賢／台北報導

金融超級股東會昨（14）日落幕，股利配發、增資與改選結果定案，法人指出，股東會相關資訊明朗化後，股價表現將受各公司除權息或辦理增資題材牽動，大股東心態偏多，但是美中貿易戰月底進展仍將攸關整體行情表現。

昨天有包括華南、國泰、開發、元大、中信等多家金控改選，但都不涉經營權，台新、永豐金則是雙殺寶佳集團有關增加董事席次的提案，為公司派下次改選戰鋪陳有利因子。

股利方面，具備5%以上高現金殖利率題材的日盛、元大、永豐金，在昨天股東會都順利照案通過股利配發。

其中，元大金並火速敲定7月2日除息交易，金控龍頭國泰金、富邦金昨天也迅速敲定7月1日、7月4日除息交易，率先揭開除權息行情序幕。

增資概念股則首推台企銀與上海商銀，台企銀昨天股東會順利通過私募增資上限百億元，將洽特定人行政院國發基金引資參股，且不排除再辦公募增資。

上海商銀則是股東會後召開董事會決議辦理普通股現金增資3.8億股，以上海商銀短中期均價估算，現增定價每股可望有50元以上，募資規模有望上看200億元。

開發金昨天股東會改選順利，但有關百分百併購中壽議題備受關注，小股東頻頻發問，開發金董事長張家祝回覆表示，承諾一定會兼顧開發金與中壽所有股東權益做好評估。

不過，對於合併時間表是否照預定2020年或者延後，則未說死，保留彈性空間。

元大金昨天改選後，董事長與總經理也異動，一如之前預期，在原任董事長王榮周卸任後，由原金控總經理申鼎籛升任，總經理則由資深副總經理翁健升任。

股東會上海商銀元大金
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