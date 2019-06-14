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汽車零組件股 四尖兵出列

2019-06-14 19:31經濟日報 記者趙于萱╱即時報導

美中貿易戰壓抑全球車市需求，中國大陸新公布5月汽車銷售年減16%，降幅持續擴大，不過零組件族群已籌碼沉澱，法人認為在最壞情況，可逢低關注成長潛力股，相關如智伸科（4551）、豐祥等，後市有望突圍。

近期內外資點名看好的汽車零組件潛力股，包括智伸科、貿聯、豐祥及東陽，其中智伸科股價5月中落底，回升一波，本周勁揚13.4%大敗大盤，貿聯、豐祥及東陽也都在修正後反彈。

統計大陸公布5月汽車銷售191.3萬輛，較4月下滑3.4%，年減16.4%，且5月為本波車市景氣下滑以來最大降幅，乘用車、轎車、SUV、MPV及商用車銷售都比去年同期下滑雙位數。

今年前五月，大陸汽車銷售1,027萬輛，年減13%，MPV減幅達23%最多，由於中國汽車流通協會資料顯示，5月經銷商庫存預警指數降至54.4，經銷商庫存係數下滑到1.65，仍高於去年同期，法人預期，6月終端庫存持續有消化壓力。

統一投顧分析，目前大陸買氣觀望，第3季進入車市淡季，景氣還有疲弱可能，今年全球車市也普遍報憂，5月美、德系品牌銷售均較去年同期減少，僅日系豐田、本田表現較佳；不過台廠中，握有利基能打敗不景氣的智伸科、豐祥、東陽等，因市場氣氛下跌，反應留意布局機會。

智伸科5月、前五月營收雙創新高，主要拜新能源車、燃油效率提升所賜；法人調查，智伸科在精密零件出貨外，去年下半年起向汽車零組件大廠Delphi出貨GDI高壓泵浦本體件，今年可望再向德國Continental出貨，是汽車業務成長新動力。

投顧估計，去年智伸科每股純益6.1元，今年有機會增加到8元，摩根士丹利、花旗更預估到8.5元、9元。

貿聯同樣受惠電動車趨勢，在特斯拉車款外，爭取到更多車廠計畫，麥格理看好貿聯2至4季營收將逐季走升，今、明年每股純益挑戰15-16元；豐祥透過東協市場避開貿易戰，凱基投顧日前上調豐祥本季營收預測至13.5億元，今年也提高到55億元。

智伸科車市
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