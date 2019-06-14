面對貿易戰 正新羅才仁：短線雖辛苦但今年會比去年好

2019-06-14 14:56 經濟日報 記者 經濟日報 記者 曾仁凱 ╱即時報導



面對貿易戰，正新（2105）董事長羅才仁今天表示，雖然面對貿易戰，正新羅才仁：短線雖然辛苦，公司方向正確，今年會比去年好，但正新大方向正確，很早就往東南亞布局，正新「今年會比去年好」。

正新舉行股東會，去年受到「雙印」（印度、印尼）廠營收未如預期、天津大豐轉型為集團北方物流服務中心、加上新興市場貨幣貶值等因素。正新去年稅後純益35.7億元，比前年縮水36.1% ，換算每股純益僅1.09元，為近年新低。正新股東會通過每股配發現金股息1.1元，配發率超過100% 。

難得公開現身的羅才仁今天表示，正新去年表現雖然沒有那麼好，但公司大方向正確，很早就朝東南亞布局，尤其這幾年重點發展的雙印市場未來潛力十足。

正新印度廠從2017年8月開始投產，第一期規劃年產能600萬條機車胎，目前開動率約四成。印尼廠2018年4月接力投產，第一期規劃年產能300萬條，同樣以機車胎為主，目前開動率約六成。