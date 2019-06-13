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雄獅董座王文傑：下半年保守中樂觀 看好全年持續成長

2019-06-13 13:01經濟日報 記者嚴雅芳╱即時報導

雄獅（2731）今（13）日召開股東會，展望下半年市場，雄獅旅遊董事長王文傑形容「保守之中、保持樂觀」，今年大環境不可預測與變動性太多，比如貿易戰影響和衝擊，外在條件相對是保守的；長期來看，觀光產業的發展仍續成長，短期波動的影響有限。而雄獅因擁有獨特的核心競爭優勢，所以能在保守的環境預期下，擁有樂觀的態度，較不受大環境影響。

王文傑表示，接下來雄獅的布局是以國際化、全方位的跨國發展為目標，在Outbound方面，逐步從台灣計劃性邁向美加、日本、東南亞全球各地，此外，也於在日本、美加、中國、東南亞、歐洲等國家和區域，鎖定Inbound市場發展目的地旅遊。

雄獅已具備可從全世界其他國家或地區，將旅客送達至任一雄獅正在發展目的地旅遊的地底，未來雄獅也將透過國際競爭力跟全球化的不斷強化，抓住全球總體的Inbound／Outbound持續發展。

雄獅表示，看好今年新增的航線運力，可提供出境旅客更多元選擇，會刺激2019年市場買氣。今年各航空公司積極開拓新航線，包括長榮航空在長線方面將於5月飛維也納、7月飛阿姆斯特丹，短線則著眼於日本市場，包括新增名古屋、青森、松山等航線。

華航預計於第3季飛台北-布拉格與台北-米蘭航線，新增兩航點後，旅客更方便於米蘭與羅馬雙點進出義大利、維也納與布拉格雙點安排進出奧捷行程。

此外，雄獅今年下半年計畫上線的「全球旅遊元件資源整合系統」，將挾著台灣總公司高成團與規模經濟優勢成本，加速組團與地接資源的流通，以及搶攻海外各據點的出境與赴台市場。

原以地面接待為主的海外旅行社，也將轉型為主動供給各客源地多元商品，包括目的地一日及多日遊、自由行加購一日及多日遊，或包裝出境團體旅遊、團體自選活動等應用。

王文傑表示，預期雄獅今年較去年仍能保持成長，雖然成長動能確實會受環境會趨保守，但從今年以來的成長態勢來看，下半年可望能繼續維持。

雄獅今日股東會通過2018年財報及盈餘分派案，決議配發每股現金股利3.8元。

雄獅集團董事長王文傑。 （本報系資料庫）
雄獅集團董事長王文傑。 （本報系資料庫）
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