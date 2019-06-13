三洋電股東會登場 聚焦泰山廠2.3萬坪土地出售案

2019-06-13 09:21 經濟日報 記者 經濟日報 記者 張義宮 ╱即時報導



進入股東會的密集戰，今年「家電五雄」大同、聲寶、東元、三洋電及禾聯碩的股東會，又以今（13）日的三洋電（1614）、17日的大同兩場股東會最受矚目，三洋電股東提案的2.3萬坪泰山廠土地出售案，是否過關？備受關注。大同則有3位獨立董事解任案，勢必牽動營運的布局，預期上演一場硬碰硬的「表決大戰」。

今年三洋電股東會中新增有1%股東提案，2.3萬坪泰山廠以每坪不低於65萬元出售，引發市場關注。

市場推估，提案討論以每坪不低於65萬元出售，若獲通過，扣除成本後潛在利益高達142億元，每股貢獻上看52元，對三洋電來說，將是創業以來最大一筆業外收益。

近年來三洋電的股東會，在業績、獲利表現穩定加持下，往往不到一個小時就結束，但今年股東提案的泰山廠出售案，茲事體大，不僅受到股東重視，外界也密切觀察提案表決的結果為何？又以三洋電董事長李文峰為首的李家，以及大股東能率集團的動向，將左右此案的關鍵。

2.3萬坪泰山廠土地緊鄰捷運丹鳳站、機場捷運貴和站各約200公尺，交通便利。三洋電指出，當日必須有三分之二股東出席，過半股東同意通過才可執行。

大同股東會在17日召開，市場派提案解除三位獨立董事職務，大同董事會也會提出，「委請外部專業人士進行專案查核，以明獨立董事並無股東提案事由」案提請討論。由於兩派立場鮮明，勢必動員表決，才能一較高下。