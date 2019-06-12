台泥通過配4元高股利 張安平談花蓮案：別把工廠當惡魔

2019-06-12 12:42 經濟日報 記者 經濟日報 記者 戴慧瑀 ╱即時報導



台泥董事長張安平。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook 台泥（1101）今（12）日召開股東會，通過2018年盈餘分配每股現金3.3元及股票股利0.7元，史上最高。一個小時的股東會，台泥董事長張安平也花了20分鐘，談花蓮和平廠區「和平開放生態工廠」計畫，面對當地村民反對，會後直呼外界「不要把工廠當惡魔」。

張安平日前就花蓮水泥窯代燒一事，親赴花蓮和平村與村民溝通，有村民表態不希望在當地焚燒垃圾。他強調會繼續與村民溝通，若反對聲浪太高，公司會再審慎評估該計畫；但也坦言對於還有很多人反對這件事情，感到很意外，畢竟花蓮垃圾堆積問題嚴重，不盡快處理，將不利發展。

現在花蓮垃圾有一大部分要運到宜蘭代燒，「他們沒有想到，他們生產的垃圾到別人家去」，張安平稱，水泥窯協同處置是廢棄物最好的方法，在水泥窯1300度的高溫下，廢棄物將回歸氫、氧等原子狀態。

張安平說：「工廠、垃圾跟社會都是文明一部分，我們都需要面對，為什麼工廠跟社會是衝突的？這是沒有道理的。」

張安平提出在花蓮和平廠區「和平開放生態工廠」計畫，成立台灣首個開放式循環生態工廠，結合生態觀光、餐飲，讓社區與產業共存。該計畫粗估第一階段投資金額超過10億元，創國內水泥業首例。