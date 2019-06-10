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統一超5月營收216.88億 年增3%

2019-06-10 19:08經濟日報 記者黃文奇╱即時報導

統一超商（2912）今（10）日公告5月營收約216.88億元，較去年同期增加3%，累計前五月營收約1,034.6億元，較去年同期成長3.7%。

統一超表示，5月掌握聯名商機，攜手丸亀製麵推出聯名鮮食，帶動相關業績成長超過10%；專案架活動推出「超級聯名七大名店賞」，帶動零食業績成長超過20%。

另外，受到高溫多雨等氣候因素影響，帶動CITY CAFE、便利用品業績成長，也針對夏季陸續推出「日式紅豆奶露」、「黑糖冬瓜珍珠」等新品，加上5月推出信用卡消費滿500元現折100元活動，吸引超過30萬人參與，帶動來客數增加。

在轉投資事業部分，包括菲律賓7-ELEVEN店數穩定增長、康是美祭出Snoopy換購、博客來推出曬書節等活動，均表現亮眼。其中，海外事業菲律賓7-ELEVEN目前店數已達2,631店，較去年同期增加262店，持續進入新區域展店帶動整體業績成長超過20%。

康是美受惠母親節美麗商機，推出「Snoopy換購」及「最強面膜盛典抽獎」創新活動，帶動業績成長；博客來因應5月報稅月推出地表最強「曬書節」，祭出超過10萬種書款全面1折起優惠，帶動營收較去年同期成長。

7-ELEVEN本業部份，鮮食部分，與日本第一烏龍麵品牌丸亀製麵推出「丸亀照燒雞炊飯」、「丸亀胡麻嫩雞冷烏龍麵」兩款聯名商品，帶動業績成長超過10%；零食部分，首度攜手超過10家國內食品大廠，推出「超級聯名7大名店賞」，帶動業績成長超過20%。

CITY CAFE部分，受惠夏季高溫，冰咖啡需求提升帶動業績成長，加上持續深耕精品咖啡，預計年底將展至1,000店；便利用品部分，掌握5月雨季來臨，強化雨具結構，同時也推出「OPEN小將超大自動便利傘」、「英倫風自動直傘」，帶動業績成長超過30%。麵包部分，將製程、口味及食材全面升級，推出新品「日式紅豆奶露」，以及熱銷品「新感覺系列」等帶動下，業績成長超過10%。

展望6月，7-ELEVEN表示，持續掌握暑假商機與夏季體感飲食需求，並將大舉擴展精品咖啡版圖，推出多樣化的生活提案新品，期望帶動另一波消費需求。

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