鈺齊5月營收11.8億 續創同期新高

2019-06-10 15:57 經濟日報 記者 經濟日報 記者 楊伶雯 ╱即時報導



鈺齊（9802）今(10)日公佈 5月合併營收11.8億元，月增49.21％，年增41.8%，續創同期新高，符合原先對傳統秋冬鞋款出貨排程預期。

鈺齊累計今年前5月營收45.48億元，年增23.01%，再創同期新高，鈺齊表示，6、7月開始進入秋冬季鞋款出貨高峰，營運動能充沛可期。

鈺齊成立於1995年，為國內主要鞋業代工廠商之一，主要從事戶外功能鞋、運動鞋的代工製造，擁有超過40家國際知名品牌客戶。目前集團營運總部位於台灣雲林縣斗六市，在中國福建、湖北，越南及柬埔寨共設有6座工廠。