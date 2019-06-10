台翰5月合併營收1.96億 東南亞廠區營收比重增

2019-06-10 15:56 經濟日報 記者 經濟日報 記者 楊伶雯 ╱即時報導



塑膠射出大廠台翰（1336）今(10)日公布5月合併營收1.96億元，年減12.13％，累計今年1至5月合併營收9.38億元；台翰表示，鎖定東南亞布局，目標稱霸印表機產業塑膠射出龍頭地位。

台翰表示，5月適逢印表機傳統出貨淡季，加上去年同期因認列模具收入、基期較高，使得單月營收表現較去年同期減緩，但從累計前5月營收來看，其中來自東南亞(越南、菲律賓)廠區的營收貢獻已自去年同期的74.52％攀升至89.03％的水準，可見主要客戶對東南亞廠區的量產需求有明顯提升趨勢。

台翰指出，看準全球印表機歷年平均出貨量有高達1億台左右的市場需求，不僅隨著主要多功能事務機/印表機客戶加重在東南亞市場的布局，同時也強化模具、塑膠射出等材料及技術應用升級，歷經2年多的深化經營下，目前主要客戶已囊括全球印表機市場擁有高達近3成市占率的大廠-Brother、EPSON等，且客戶也持續拉高在新產品共同設計開發的滲透率，此外，更有其他印表機大廠正積極與台翰尋求合作機會。

台翰表示，期望未來在新客戶、新訂單加入量產計畫，增添整體營運新一波成長動能，並有信心稱霸印表機產業塑膠射出龍頭的地位；展望今年第2季，仍鎖定東南亞市場布局，擴大接單業務及提升量產技術，爭取更多與同業/其他產業針對廠區合作的可行性提案，保持良好的訂單能見度，挹注未來營運向上成長。

同時台翰持續致力於接單生產基地之彈性產能調配、優化產品及客戶結構及費用嚴控等，以期隨著主要客戶的拉貨力道持續增溫，精進整體毛利及獲利能力之表現。