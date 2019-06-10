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泰昇-KY挾東南亞人口紅利 5月營收成長逾2成

2019-06-10 11:39經濟日報 記者嚴雅芳╱即時報導

泰昇-KY（8480）公告5月單月合併營收1.60 億元，比去年同期成長21.72%，月增15.25%；累計今年前5月合併營收7.6億元，年增11.75%。公司表示，在東南亞市場持續成長，以及成本逐漸下降的帶動下，預估今年營收、獲利可望達到雙位數成長目標。

泰昇-KY表示，越南、柬埔寨、泰國及緬甸等東協新興市場國家經濟高速增長，外資投資持續增加，人口紅利優勢明顯，中產階級家庭人數攀升，民生消費品內需市場持續擴大，因而帶動公司紙尿褲銷售穩定成長；另一方面，公司也針對日益複雜化的通路型態重新調整市場發展策略，目前已逐漸收到成效，是5月營收年增超過兩成的主因。

展望下半年，泰昇-KY表示，除現有市場需求持續成長之外，公司第三季將有高毛利新產品成人復健褲及女性衛生棉上市，以及推出專為新興市場設計的新型經濟版嬰兒紙尿褲產品，預計將創造新一波成長動能。

在成本控制方面，泰昇-KY表示，公司今年第一季開始推行的成本精實方案，成效已逐月顯現，再加上高成本庫存去化已趨完成，原物料成本明顯下降，預估毛利率將可逐步走高。另有關柬埔寨市場產品仿冒問題，目前仿冒情況已獲得控制，預估在下半年可徹底解決仿冒問題。

泰昇-KY營收仿冒
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