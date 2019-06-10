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新產品助威 佐登-KY股價漲逾3%

2019-06-10 11:38經濟日報 記者嚴雅芳╱即時報導

佐登-KY（4190）新產品母親節檔期反應熱絡，為5月營收助威，單月營收年增14.6%，激勵股價向上，盤中來到113.5元，漲幅3.7%；同屬美容概念股的麗豐-KY（4137）亦公告上月營收達4.42億元，年增21.53％，創歷年同期新高，股價則在平盤上下震盪。

佐登-KY公告5月營收2.99億元，年成長14.6%，今年前5月累計營收12.81億元，年成長達3.7%。公司表示，白金密集煥白系列產品及BA-5肌密原液上市後，帶動銷售成長，今年持續往新專利技術計畫邁進，包括新劑型專利、微生物工程、基因工程等，以創造高獲利的產品，並以「一年一發明、一專利、一特殊商品」為目標，啟動3年創新研發計畫。

佐登-KY表示，台灣今年將繼續擴展直營門市，依照原定目標9家，迄今已達成3家的目標。加盟的部分也會朝10家的目標穩定擴張；大陸方面，因應當地會員消費型態，注重速效、時尚的即時效果，將持續擴增佐登微爾醫美診所。以生美結合醫美，新雙美整合模式，創造獲利空間。今年布點計畫為新設5家醫美診所，其中一家已於上月在廈門開幕，7月後仍會陸續開設4家佐登微爾醫美診所。

麗豐-KY表示，截至5月底，全球「克麗緹娜」美容連鎖加盟店已達到4737家，今年持續朝著強大底盤、提升店均、綜合增效的業務發展目標，並結合「新美力購物平台」及「雅樸麗德醫美診所」的美容事業版圖，以因應競爭日益激烈的市場。麗豐-KY累計1至5月合併營收達20.53億元，較去年同期成長19％。

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