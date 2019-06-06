台橡股東會通過 配發現金股利0.98元

2019-06-06 12:39 經濟日報 記者 經濟日報 記者 黃淑惠 ╱即時報導



台橡（2018）今（6）日股東會，去年稅後淨利11.92億元，年增率36%，每股稅後盈餘（EPS）1.44元，獲利寫下近五年新高，今日股東會通過配發現金股利0.98元。台橡總經理蔡偉強表示，今年大陸車市還是略為疲軟，合成橡膠是充滿挑戰一年。

台橡5月營收26.49億元，較上月減少0.04%，較107年同月減少6.67%；累計前五個月月營收128.6億元，較107年同期增加0.21%。

受到天然橡膠低價拋售影響，合成橡膠報價受到壓抑；美中貿易戰及全球經濟成長放緩等因素，市場需求下降，對台橡合成橡膠業務造成相當壓力，但還是努力多角化、高質化挺進，維持營收、獲利表現。

展望未來，蔡偉強指出，台橡將持續投資特用化學業務，專注於高值化新產品及差異化市場應用，例如高級鞋材、醫療產品及潤滑油粘度改質劑等等，將複製高級鞋材發展的成功經驗於其他應用領域，強化轉型成長的動能。

台橡也將更積極擴張全球營運涵蓋範圍，提升整合全球供應鏈的優勢及服務能力，增加國際市場佈局及占有率，並平衡區域配置及分散風險，以支持台橡朝全球化特用化學領域邁進。

未來持續鎖定先進材料市場商機，朝著合成橡膠、先進材料營收比重各半，目前合成橡膠營收比重由過去六成，降到去年53%，先進材料也由過去的4成提升到近五成。

持續提高先進材料量能，去年高雄岡山一條高級鞋材生產線，總產能由8千噸提升到9,200噸；南通新增一條年產能2萬噸SEBS新產線，預計今年底完工，搶攻醫療應用市場商機；另外，擴大越南布局旗下的平陽子公司，籌建年產能7千噸高級鞋材產線，暫訂2020年投產。