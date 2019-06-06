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萬年清5月營收年增近10倍 早盤股價飆漲逾8％

2019-06-06 12:08經濟日報 記者嚴雅芳╱即時報導

萬年清（6624）今（6）日盤前公告5月合併營收9081.5萬元，年增990.48%。累計1~5月合併營收2.52億元，較去年同期成長285%。

萬年清表示，今年營收動能主要來自遠東集團的工程，下半年還有不少廢水處理工程在進行中，看好營運動能將持續增溫。萬年清今日股價反應營收利多因素，早盤股價來到61元，漲幅逾8%，並站回5日均線支撐。

萬年清表示，今年截至5月為止，越南占總營收的77%，中國占12%、台灣占5%，其他則占6%，營收貢獻主要來自於遠東集團越南廠擴建工程。

此外，目前尚有王子製藥廢水處理工程、印度Vatva工業園區聯合廢水處理示範廠等多項工程案正在進行中，看好下半年度營運持續增溫。

萬年清表示，經濟部國貿局委託外貿協會執行「綠色貿易推動方案」，以提升台灣綠色產業在國際市場的知名度並協助業務拓展。目前規畫於2019年6月起陸續於在泰國、中東及非洲、印度、越南、土耳其參與當地綠貿活動，其中公司已受邀參加在6月5日至8日舉辦的「泰國國際水展」（Thai Water Expo）台灣形象館，搶攻綠色新商機。

萬年清主要擁有六項廢水處理關鍵核心技術及豐富工程實績等優勢，公司預期，在本次東南亞指標性專業水展上，將大有斬獲，可望為未來營運成長注入新動能。

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