王品兩品牌 殺進台中新公益路商圈

2019-06-03 11:23 經濟日報 記者 經濟日報 記者 韓化宇 ╱即時報導



台中一向有美食天堂之美譽，公益路亦是最夯的一級戰區，西段的「新公益路商圈」更在許多知名餐飲陸續進駐下，蓄勢崛起。王品今夏挾帶集團兩大新興人氣品牌青花驕和原燒O-NiKU回到起家厝，在公益路二段比鄰而居，一間主打麻辣火鍋、一間是燒肉主題餐廳，皆是肉肉控的最愛。

端午連假兩店攜手舉辦聯合開幕活動「夏日微醺派對」，6/6~6/9到原燒打卡即贈新鮮肥嫩的「廣島牡蠣」；6/7~6/9到青花驕消費打卡，就送「生啤酒」乙杯，6/8、6/9兩日更加碼四人以上同行每日前30組開鍋，招待價值748元的明星商品「牛三拼盛宴」，由雪花牛、牛梅花、牛小排三種肉組成的拼盤，盛盤直徑長達55公分、重量將近1台斤，份量十足，其中牛梅花油花少，口感有嚼勁，雪花牛肉質肥瘦相間，吃起來十分順口，牛小排油花均勻，口感軟嫩。

青花驕麻辣鍋以頂級保鮮「重慶江津九葉青花椒」為味道主角，將湯頭辛香鮮麻提升至全新層次，並推出多項以青花椒入菜的獨家產品，為台灣多不勝數的麻辣鍋市場，作出差異化，帶來一股新流。首店台北中山北店甫開幕即創造高人氣，也因中山商圈有不少日、韓、港遊客駐足，成為港、日遊客間的話題餐廳，更吸引港日媒體來台採訪報導。

台中公益店獨家打造為生啤限定店，進門左側的全台限定生啤酒吧檯，讓消費者在品鍋之餘，也可以小酌一番，消費者可以喝到2019年柏林國際啤酒競賽銀賞的獨家商品「青花椒生啤酒」，為夏日麻辣鍋品鍋體驗注入一味清涼。

原燒O-NiKU菜單內容以雙人套餐和三人套餐為主，符合燒肉多人用餐的點餐模式，平均每人價位在694元~892元之間〈另加10%服務費〉，不到千元就可品嚐到安格斯無骨牛小排、PRIME雪花牛、霜降松阪豬、干貝等海陸盛宴。

安格斯無骨牛小排取自美國牛隻最精華的部位，肉質鮮美滑嫩、油花分布均勻，是最頂級的肉品，只要簡單的燒烤、再灑上些許玫瑰鹽，適合細細品嚐牛肉的原汁原味；霜降松阪豬一整頭豬身上只有兩小塊，有大理石般的漂亮紋路，油花分布均勻，油脂豐富卻肥而不膩，燒烤過後不但不柴，還嫩中帶脆。

肉多實在，原燒O-NiKU配料更是一絕，廚藝團隊考究京都最出名的漬物「千枚漬」，起源於日本天皇大藤三郎的御廚所創，形狀優雅、色香味俱全的宮廷料理，「原燒O-NiKU」主廚承襲傳統作法，將新鮮蘿蔔醃漬出酸甜口感，搭配各式牛肉，是讓燒肉吃再多都不膩的絕配好物！亦針對千枚漬、蔥鹽醬、洋蔥醬三款不同口感的配料，各調製不同醬料提供搭配，可依個人喜好混搭屬於自己的獨特好味道。