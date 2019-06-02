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美中相爭 寶成、豐泰迎轉單

2019-06-02 00:41經濟日報 記者曾仁凱／台北報導

美中貿易戰愈演愈烈，包括耐吉（Nike）、愛迪達（Adidas）等173家國際鞋業巨頭日前發布連署公開信，敦促美國總統川普結束貿易戰，否則增加關稅將對美國鞋業造成「災難性」影響。不過對寶成、豐泰等台資製鞋大廠而言，生產重心早就從中國大陸移轉到東南亞等地，有機會受惠轉單效應。

根據美國商務部統計，2018年美國售出的鞋製品中，高達七成是中國製造，川普日前放話，擬對另外3,250億美元大陸輸美商品發動第三波25%關稅，如此一來，美國消費者可能得增加高達70億美元（約新台幣2,170億元）的額外負擔。

美國鞋類配銷商及零售商協會指出，這些額外負擔將轉嫁到美國消費者身上，無論對消費者、鞋業或國家，將是場「大災難」。

不過，對台灣製鞋廠或鞋材業者而言，因大陸工資不斷上漲，過去幾年供應鏈早就逐漸轉移到東南亞，尤其越南更成為製鞋業大本營，面對這波貿易戰，反而有機會拿下更多轉單。

以寶成為例，去年共生產3.26億雙鞋，其中46%在越南生產、37%在印尼生產 ，另外在孟加拉、柬埔寨、緬甸也都有生產據點，中國製造占比則節節下降，從前年的17%降到去年的14%。

另一製鞋大廠豐泰，越南占產能比重更已過半達52%，另外印度23%、印尼12%，中國製造只有13%。

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