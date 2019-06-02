東奧加持 製鞋、紡織逆風飛

2019-06-02 00:41 經濟日報 記者 經濟日報 記者 曾仁凱 ／台北報導



美中貿易戰烏雲籠罩，國內製鞋、紡織相關業者因南向腳步早，受關稅直接衝擊有限，加上接下來有東京奧運題材加持，成為今年營運少數逆勢看漲的明星族群，南寶、儒鴻、寶成、豐泰、台橡等可望受惠。

東京奧運將於明年7月在日本舉行，南寶執行長許明現表示，根據歷史經驗，每次奧運前一年，都是鞋材出貨旺季。

南寶今年從第1季就開始感受到東奧熱度，單季稅後純益1.51億元，年增率高達48%，換算每股純益1.25元，公司更看好鞋材拉貨動能有望一路延續到年底。

南寶是全球第一的運動鞋用黏著劑生產商，客戶包括耐吉（Nike）、愛迪達（Adidas）等全球運動用品雙雄等。為因應奧運帶動的需求，球鞋廠商一般都會提早布局，尤其南寶的鞋用膠屬於產業鏈最上游，春江水暖鴨先知。

另一新切入鞋材市場的台橡總經理蔡偉強，同樣看好東奧效應。他表示，台橡開拓高級鞋材新領域有成，去年在高雄岡山廠新增一條高級鞋材產線，去年8月投產，使岡山廠鞋材年產能從原本8,000噸再增加1,200噸，目前已滿載，成為台橡今年最重要的營運動能。

另外台橡也趕著在越南平陽省打造年產7,000噸的全新高級鞋材產線，預計2020年初投產，搶搭這波東奧熱。蔡偉強說，今年外在環境挑戰很大，但台橡營運要力拚逆勢成長。

成衣大廠儒鴻，以代工機能布料服飾聞名，為Nike等運動用品大廠主要供應商。奧運期間各國選手除了比拚競技，更新、更先進的機能服飾預料再次成為賽場一大焦點，儒鴻可望受惠。

儒鴻第1季碰上農曆年，接單不像往年排那麼滿，第1季營收62.4億元，年減5.1%；稅後純益9億元，比去年同期小增1%，但季減27.5%。不過公司對今年營運展望持續樂觀，法人也看好東奧效應發酵，儒鴻今年業績可望從第2季末開始衝高。