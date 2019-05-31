大成董座：今年底將推出集團第一支動物疫苗

2019-05-31 12:27 經濟日報 記者 經濟日報 記者 何秀玲 ╱即時報導



大成（1210）今（31）日召開股東會，大成集團董事長韓家宇表示，東南亞國家投資，看好緬甸市場有高度發展性，緬甸飼料廠已在今年5月投產；至於投資案，位於屏東的萬能生醫疫苗廠，可望很快拿到證照，公司第一支GMP標準的動物疫苗會在今年底做出來，因牽扯醫藥領域，技術層級高，對於公司畜牧養殖的生物安全具有重要性。

韓家宇表示，近來全球經濟狀況不佳，主要是受中美貿易影響，對大成肉品價格影響較大；去年獲利比前年略為減少，去年營收724億元，稅後純益20.1億元，年減10.2%，是因豬肉和雞肉的肉價比前年略差。

除了台灣，東南亞和中國大陸也是大成重要發展市場，但過去因大環境因素有些辛苦，希望能改善。東南亞國家投資方面，看好緬甸緬甸市場有高度發展性，當地飼料廠開始順利投產。

至於台灣，高鐵歸仁區武東段100地號標售土地面積為5,274.35平方公尺，標售底價為每平方公尺3.11萬元，今年5月大成集團以每平方公尺4.4萬元，比出價第二高者多每平方米1,312元，因此得標，溢價率41.5%。

另外，屏東的萬能生醫疫苗廠，將很快拿到證照，第一支動物疫苗今年會做出來，韓家宇表示，疫苗不會馬上獲利，尤其醫藥領域的技術層級高，但對公司養殖業和畜牧等生物安全，都會有重要貢獻。