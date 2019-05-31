再奪離岸風電商機 世紀鋼完成與沃旭簽約

2019-05-31 07:59 經濟日報 記者 經濟日報 記者 廖賢龍 ╱即時報導



世紀鋼（9958）與子公司世紀離岸風電公司共同與全球離岸風電廠商沃旭能源公司簽署大彰化東南及西南風場計畫81支水下基礎基樁合約。正式簽署合約後，其大彰化東南及西南風場水下基礎基樁工程將正式啟動。

法人表示，世紀鋼陸續完成的離岸風電合約總金額達數百億元，明年開始，會很明顯帶入業績的貢獻。

世紀鋼先前已與哥本哈根基礎建設基金（CIP）及達德能源集團分別完成離岸風電相關合約簽署，昨（30）日再與沃旭完成簽署後，布建離岸風電版圖又再擴大。

世紀鋼去年先與CIP簽約，提供CIP的彰芳、西島兩座離岸風場，超過60座水下基礎設施合約，簽約金額達165億元，創下台灣離岸風電史上單筆最高紀錄。隨後又跟達德能源集團簽約，取得桃園麗威風場350MW、87組單樁式水下基礎產業關聯性契約。

世紀鋼表示，因為跟離岸風場開發商合約有保密協定規範，除非離岸風場開發商願意公布，否則簽約金額無法透露；離岸風場的相關建設不會僅是短期計畫，接下來除了後續還會有離岸風場相關商機爭取中，相關設備汰換也是中長期的龐大商機所在。

世紀鋼斥資50億元在台北港籌建離岸風電相關建設的新廠房，也接近完工，很快可以展開生產，陸續會開始大量提供離岸風電相關建設產品，屆時的業績會陸續注入。