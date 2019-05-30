股東會／岱宇加強布局 營運射3箭

2019-05-30 14:38 聯合晚報 記者 聯合晚報 記者 嚴雅芳 ／台北報導



岱宇（1598）今日舉辦股東會，會中通過去年股利案與財報。岱宇董事長林英俊表示，今年持續針對家用、商用健身器材以及醫療復健加強布局，業務面三箭齊發有望帶動整體營運更上層樓，主要是全球健身風氣盛行，挹注旗下家用SOLE、XTERRA、以及商用SPIRIT、UFC與醫療復健飛利浦等皆展現成長動能。

林英俊表示，在家用健身器材方面，SOLE品牌改款產品將掀起新一波備貨力道，Xterra品牌則陸續在2019年推出多款中低階健身器材產品，擴大家用健身器材產品銷售表現。在商用健身器材領域方面，SPIRIT品牌Jonny G新飛輪商用系列產品、以及UFC品牌皆穩步擴大於全球商用健身器材市場占有率表現。

此外，岱宇已於1月發表飛利浦品牌授權醫療復健新品，新款產品已於首季於北美銷售，並規畫陸續拓展至其他市場。

岱宇今日股東會通過去年財報，2018年合併營收達55.57億元、稅後淨利1.27億元、每股純益1.2元。同時通過盈餘分配案，決議2018年配發每股現金股利0.35元、每股股票股利0.35元，股利配發率達58%。

岱宇去年毛利率、營業利益率分別達27.49%、1.5%。公司表示，今年將持續展現營運效率優化，仍朝產品研發創新、智能化雲端平台技術整合豐富健身者體驗、強化全球行銷推廣、以及適度擴大產能及提升生產效率以因應客戶訂單需求等面向多路進擊。