南僑股東會 陳飛龍：2025年營收挑戰250億元

2019-05-30 10:06 經濟日報 記者 經濟日報 記者 黃淑惠 ╱即時報導



南僑（1702）今（30）日舉行股東會通過配發2.7元現金股利，南僑集團會長陳飛龍表示，雖然經營大環境變化萬千，南僑這一路走來，有信心營運會愈來愈好，2025年營收要進一步挑戰250億元。

陳飛龍表示，今日都是美中貿易戰的壞消息，大家也很擔心這個事件對於經濟的衝擊，然而，南僑成立67年來，歷經各種不同的危機，早期有開放清潔用品進軍台灣衝擊，但每次都能讓危機變成轉機，隨著中國、泰國的布局已經成型，目標2020年要營收到200億元，長期2025年營收要進一步挑戰250億元。

泰南僑事業1989年成立的泰南僑公司，是南僑第一個海外據點，1991年萬磅廠開工，生產速食麵、米果類產品，以屯墾式經營，獲得多項食品認證，為外銷歐美最有力的後盾，是泰國當地政府認可的標竿企業，常是泰國政府接待外國使節人士參訪的首選企業。

因應未來事業拓展，另購入2萬坪土地作為擴廠運用，第一期新建廠房預計今年底完工，明年投產。

大陸油脂烘焙事業「天津頂好油脂公司」1996年成立多年來深耕發展，供應烘焙油脂、鮮奶油、冷凍麵糰、冰淇淋、焙可詩餡料等產品，是大陸高品質油脂市場的領導品牌，上海金山一廠啟用典禮暨金山農產合作永續發展啟動儀式，並再投資興建金山廠。

成立的南僑食品上海公司A股掛牌交易案，全面申請要在中國A股上市，南僑目前直接與間接持有南僑食品上海96.15%股權，未來順利完成上市，可對母公司形象與業務都會帶來正面效益。