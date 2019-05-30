親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
股市要聞
上市電子
上市公司
店頭未上市
權證期貨
基金投資

天安門「女神」降生 30年前的六四倒數

血濃於惡？德國「阿拉伯黑幫」的地下犯罪世界

南僑股東會 陳飛龍：2025年營收挑戰250億元

2019-05-30 10:06經濟日報 記者黃淑惠╱即時報導

南僑（1702）今（30）日舉行股東會通過配發2.7元現金股利，南僑集團會長陳飛龍表示，雖然經營大環境變化萬千，南僑這一路走來，有信心營運會愈來愈好，2025年營收要進一步挑戰250億元。

陳飛龍表示，今日都是美中貿易戰的壞消息，大家也很擔心這個事件對於經濟的衝擊，然而，南僑成立67年來，歷經各種不同的危機，早期有開放清潔用品進軍台灣衝擊，但每次都能讓危機變成轉機，隨著中國、泰國的布局已經成型，目標2020年要營收到200億元，長期2025年營收要進一步挑戰250億元。

泰南僑事業1989年成立的泰南僑公司，是南僑第一個海外據點，1991年萬磅廠開工，生產速食麵、米果類產品，以屯墾式經營，獲得多項食品認證，為外銷歐美最有力的後盾，是泰國當地政府認可的標竿企業，常是泰國政府接待外國使節人士參訪的首選企業。

因應未來事業拓展，另購入2萬坪土地作為擴廠運用，第一期新建廠房預計今年底完工，明年投產。

大陸油脂烘焙事業「天津頂好油脂公司」1996年成立多年來深耕發展，供應烘焙油脂、鮮奶油、冷凍麵糰、冰淇淋、焙可詩餡料等產品，是大陸高品質油脂市場的領導品牌，上海金山一廠啟用典禮暨金山農產合作永續發展啟動儀式，並再投資興建金山廠。

成立的南僑食品上海公司A股掛牌交易案，全面申請要在中國A股上市，南僑目前直接與間接持有南僑食品上海96.15%股權，未來順利完成上市，可對母公司形象與業務都會帶來正面效益。

中國經濟不斷提升後，13億人口的飲食商機還是很有潛力，南僑要打造「顧問式行銷」提供客戶一條龍的服務。

南僑今（30）日股東會集團會長陳飛龍看好未來營運展望。 記者黃淑惠／攝影
南僑今（30）日股東會集團會長陳飛龍看好未來營運展望。 記者黃淑惠／攝影
分享

南僑營收
金庸武俠特展華山經典重現 相關週邊商品與特展門票免費送 ➠

相關新聞

味全近期吸引買盤布局 早盤股價漲近1％

2019-05-30 09:38

東元、中釉 稀土概念吸睛

2019-05-30 01:28

鋼聯多元布局 衝營運

2019-05-30 00:07

新纖 規劃泰國設新廠

2019-05-30 00:07

官田鋼 6月全面開平盤

2019-05-30 00:07

AN利多 台塑、中石化受惠

2019-05-30 00:07

櫻花今年獲利有望攻頂

2019-05-30 00:07

凱撒衛搶進大陸市場

2019-05-30 00:07

中鼎明年營收拚千億

2019-05-30 00:07

東森轉投資收益可期

2019-05-30 00:07

大量進軍半導體設備 報捷

2019-05-30 00:07

美食前進柬埔寨 股價漏氣

2019-05-29 14:38

東森董座：今年聚焦東森新媒體控股公司及新零售事業

2019-05-29 14:12

吳旻潔:誠品行旅虧損因每年新增龐大租金 明年損益兩平

2019-05-29 10:59

誠品吳旻潔：全通路是致勝關鍵 提升會員貢獻度

2019-05-29 10:24

冠德早盤股價漲逾4% 挑戰今年波段新高

2019-05-29 09:51

東森股東會 通過配發現金利1元

2019-05-29 09:35

仁寶揪伴 強攻健康醫療

2019-05-16 23:34
看更多

熱門文章

70元的鴻海能買嗎？楊應超三點告訴你

2019-05-29 22:24

中華電等這15檔股 6月上漲率逾八成

2019-05-29 12:10

記憶體落難 三劍客齊破底

2019-05-29 14:38

外資砍台股雙王目標價

2019-05-30 01:19

台股測半年線支撐 國巨領軍被動元件股逆勢抗跌

2019-05-29 10:47

美公債殖利率下探2017年低點 15檔高現金殖利率股抗震

2019-05-29 11:18

華為提告美國政府 外資：G20若破局恐引發股市更大賣壓

2019-05-29 14:17

高殖利率股 法人買超15檔

2019-05-29 14:38

聖暉配15元現金股利「公司治理獎」四連霸

2019-05-29 10:54

新聞解析／沒有林蔚山的大同 還有多少未爆彈？

2019-05-29 21:35

過去10年漲相佳 15檔6月潛力股出列

2019-05-29 14:38

電子止血 台股浮現築底訊號

2019-05-29 14:38

超微概念股 法人按讚

2019-05-30 01:19

Computex發威 法人喊買AMD概念股

2019-05-29 19:52

Q2業績仍不看好 台廠三大記憶體股走弱南亞科今破底

2019-05-29 12:42

GIS-KY董座周賢穎： 下半年業績更好

2019-05-29 14:38

勞退自選 最快明年上路

2019-05-30 01:19

大飲股東會出席率僅1.27%流會 新任董座快閃走人

2019-05-29 13:04

台股拚反彈 看兩關鍵

2019-05-30 01:19

東元、中釉 稀土概念吸睛

2019-05-30 01:28

吳旻潔:誠品行旅虧損因每年新增龐大租金 明年損益兩平

2019-05-29 10:59

台股守住半年線收跌10.53點 三大法人賣超58.35億

2019-05-29 15:11

裕隆盤中股價漲至24.95元 2017年11月以來新高

2019-05-29 10:20

半年線發揮撐盤力道 台股終場下跌10點收10,301

2019-05-29 13:42

京鼎股東會通過配息7元 董事長劉揚偉缺席

2019-05-29 10:53

美食前進柬埔寨 股價漏氣

2019-05-29 14:38

外資調降台積電目標價 近月來市值蒸發逾兆元

2019-05-29 15:50

台灣高鐵 二檔吸睛

2019-05-29 23:35

超微7奈米新處理器發威 祥碩群聯沾光

2019-05-29 11:38

晶電Q2營運 外資估可望向上彈升

2019-05-29 10:40

花旗、德意志降大立光目標價 最低見「三」字頭

2019-05-30 01:07

DRAM供應商庫存續增 Q2價格跌幅估逼近25%

2019-05-29 12:36

明泰 400G交換器拚出貨

2019-05-30 00:07

冠德、國建 挑戰波段新高

2019-05-29 14:38

大立光與台積電弱勢 台股盤中失守半年線

2019-05-29 11:48

GIS-KY超聲波屏下指紋辨識技術 下半年產能倍增

2019-05-29 13:55

金管會主委：公司治理評鑑 投資選股參考

2019-05-29 14:38

大飲股東會截至11時出席率不足 恐流會

2019-05-29 11:17

股東會／盛群每股配息4.7元 進攻東南亞

2019-05-29 14:35

聯發科5G系統單晶片 強調五個第一

2019-05-29 19:50
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top