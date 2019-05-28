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紡織股挾資產題材 南紡早盤股價漲近9%

2019-05-28 12:55經濟日報 記者嚴雅芳╱即時報導

紡織股今（28）日聚焦資產題材，南紡（1440）一夫當關，早盤即在大單敲進下來到13.4元，漲幅近9%，並直接衝上今年以來新高，另外，廣豐亦有活化資產題材，今日股價也相對硬頸，盤中來到15.9元，漲幅逾6%。

法人表示，台商回流讓土地資產增溫，加上美中貿易大戰下資產股成為新的資金避風港，隨著買盤輪動，今日以紡織股的資產族群較有表現。

台商回流，土地資產市場表現活絡，台南市政府將標售市區精華地段的2萬6,875坪土地，是近年標售最大筆，當地地政局並舉辦7處地重劃區舉辦說明會，吸引多家土地開發商列席，讓台南的土地資產行情增溫。

南紡在台南有不少資產，受市場關注。公司表示，將持續進行資產活化，調整閒置土地、廠房，創造更大的資產效益，其中後甲基地二、三期開發，仁德南紡世貿展覽館優化等，是南紡未來5至10年的明日之星。

目前南紡購物中心的二期與老爺酒店集團合作，三期則有5,700坪土地，可能規劃為辦公大樓、住宅或購物中心。

廣豐積極開發桃園八德住宅土地，採整體規劃、分期開發方式，現已完成三期住宅建案，而今年將投入廣豐新天地「新館」興建案，公司表示，預計興建地下2層地上8層，總樓地板面積約2,160坪的新購物空間，並持續優化營業空間，增加可出租面積。

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