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中鋼4月稅前獲利22.12億元 月增32%

2019-05-27 14:55經濟日報 記者廖賢龍╱即時報導

中鋼（2002）自行結算4月合併營業收入為331.67億元，月增1%；合併營業利益24.55億元，月增72%；自行結算合併稅前淨利22.12億元，月增32%。

中鋼累計今年前四月營收為1,293.97億元，月增3%；累計前四月合併營業利益77.09億元，月減9%；自行結算累計前四月合併稅前淨利73.46億元，月減8%。

中鋼4月碳鋼銷售量為871,856公噸，內銷比率為68%；今年累計前四月碳鋼銷售量為3,480,812公噸,內銷比率為68%。

中鋼（2002）自行結算4月合併營業收入為331.67億元，月增1%；合併營業利...
中鋼（2002）自行結算4月合併營業收入為331.67億元，月增1%；合併營業利益24.55億元，月增72%；自行結算合併稅前淨利22.12億元，月增32%。 本報系資料庫
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