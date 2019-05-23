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包袱變身小金雞 台橡今年營運力拚逆勢成長

2019-05-23 16:35經濟日報 記者曾仁凱╱即時報導

面對大陸汽車及輪胎市場成長增速放緩，以及美中貿易戰衝擊，台橡（2103）總經理蔡偉強今（23）日表示，今年外在環境挑戰真的很大，但台橡透過新領域、新市場的布局，「雖然市場不是很容易，但台橡今年營運還是要力拚逆勢成長」。

台橡積極開拓非輪胎應用市場，全力搶攻高級鞋材及特用化學品等新領域，去年在高雄岡山廠新增一條高級鞋材的新生產線，去年8月加入投產，使岡山廠的鞋材年產能從原本8,000噸，再增加1,200噸，成為台橡今年重要的營運動能。

另外台橡也正在越南平陽省打造年產7,000噸的高級鞋材產線，預計2020年初投產，可望為公司未來營運再裝上新引擎。

另外在轉投資事業方面，包括台橡與印度石油的合資公司，去年貢獻台橡獲利約2.01億元，比前年的9,000萬倍增；另外在江蘇南通與阿朗（ARLANXEO）的合資公司，去年也貢獻台橡獲利約4,000萬元，加上和宇部（UBE）的合資公司，去年營運轉虧為盈。台橡過去的包袱，開始變身小金雞。

台橡去年繳出漂亮成績單，稅後純益11.92億元，年增36.3%，創下五年新高，換算每股稅後純益（EPS）1.44元。今年初延續動能，第1季稅後純益2.83億元，比去年同期成長兩成，換算每股稅後純益0.34元。

台橡總經理蔡偉強。記者曾仁凱／攝影
台橡總經理蔡偉強。記者曾仁凱／攝影
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