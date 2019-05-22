裕隆集團啟動法說會行情 裕日車盤中股價漲2.5%

2019-05-22 11:51 經濟日報 記者 經濟日報 記者 黃淑惠 ╱即時報導



裕隆休團昨（21）日舉行聯合法說，今日裕日車（2227）早盤股價走強，漲幅最高在2.5%，裕隆早盤一度開黑，在土地資產題材加持，依舊吸引買盤，盤中一度股價由黑翻紅，股價來到22.8元、漲幅達2.25%。

在擴大對廣州風神持股至42.69%，增加2.69%股權估計每股盈餘貢獻度增加1元，今年業外收益將再提升。

法人指出，原本中國獲利就是裕日車的重要來源，隨著獲利貢獻攀升，再加上國內車市成長，今日股價吸引買盤佈局，最高來到267元，漲幅為2.5%。

裕日車一直是裕隆集團金雞母之一，今年第1季在認列大陸東風日產獲利加持下，稅後淨利15.14億元，每股盈餘5.05元。

法人推估，中國車市今年銷售雖然變數大，然而在股權調整下，獲利成長，台灣銷售在新車助威下，營收、獲利也可望攀升，推估今年獲利可望有去年每股盈餘19.63元水準。

裕隆持續推動自有品牌計劃，同時也加快土地資產開發的腳步，總經理姚振祥指出，旗下自有品牌納智捷5月已經推出新款轎車車款，因為全新車型URX兩岸銷售會延後至第3季推出，保守看待今年兩岸納智捷品牌銷售量，估計達2萬台，比去年1.6萬台要成長。

市場最關心的新店裕隆城土地開發進度，目前住宅區已於4月23日取得建築執照；至於商業區樓地板面積約6.6萬坪，B1至7樓為商場，8至40樓為住宅，預計2020年第3季會公開銷售。