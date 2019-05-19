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飆股的故事／高鐵避險亮點 外資力捧

2019-05-19 00:26經濟日報 記者 韓化宇

高速鐵路營運商台灣高鐵是今年最受外資追捧的航運股，今年截至上周五（17日），外資累計買超高達14.3萬張，帶動股價一路攀升，從今年首個交易日的30.2元，漲至上周五的40.15元，漲幅32.9%。法人認為，外資力挺台灣高鐵，最主要原因，就是美中貿易戰迫使資金從電子股轉向防禦題材，運量穩定上揚的台灣高鐵，成為絕佳避險標的。

具獨占性質的台灣高鐵，曾爆發財務危機，惟2015年通過財務改善方案後，營運開始穩健成長。

台灣高鐵股價走勢 圖／經濟日報提供
台灣高鐵股價走勢 圖／經濟日報提供
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受惠所得稅費用回沖，台灣高鐵去年稅後純益106.96億元，年增100.31%，每股純益（EPS）1.9元，雙雙寫下歷史新高。今年首季營收117.6億元，年增6.5%。

法人表示，台灣高鐵目前股本562.8億元，在陸續興建新站點下，今年首季車站數已達12個，營運路線達350公里，涵蓋台灣西部、北部及南部。在平穩機制運作及2015年後折舊年限由35年延長至70年後，折舊金額攤銷年限延長，且償還部分長期借款，高鐵擺脫營運包袱，經營體質大幅改善。

台灣高鐵近年股利配發率維持在八成水準，但今年每股擬配發1.12元現金股利，配息率不到60%。法人解釋，這與財務改善方案中的「平穩機制」有關。

台灣高鐵與政府協議平穩機制的標準為，若當年度稅後純益在40億元以上，但未滿45億元，將提撥超過部分的五成進入平穩基金專戶；超過45億元，則提撥超過部分的七成；剩餘獲利，才照著高鐵公告，提撥不低於可分配盈餘六成的股利。

若當年度稅後純益未達35億元，則由平穩機制基金補足至35億元。平穩機制的運作，將可有效降低獲利波動性。儘管如此，台灣高鐵穩健的營運基本面，加上營運不受國際情勢影響等特質，在美中貿易戰陰影下，吸引法人、散戶買盤瘋狂湧入，成為資金避險天堂之一。

小檔案、每股純益、小叮嚀 圖／經濟日報提供
小檔案、每股純益、小叮嚀 圖／經濟日報提供
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