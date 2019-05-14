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百和前四月每股稅後純益1.85元

2019-05-14 18:46經濟日報 記者宋健生╱即時報導

台灣百和（9938）今（14）日公布前四月合併損益，合併營收淨額56.36億元、年增42.8%，營業淨利10.46億元，稅前盈餘9.82億元，歸屬母公司稅後純益5.52億元、年增12.8%，每股稅後純益1.85元。

集團另一家百和興業-KY，前四月營收27.18億元、年增85.9%，營業淨利3.94億元，稅前盈餘3.36億元，歸屬百和興業稅後純益1.56億元、年增18.0%，每股稅後純益0.54元。

百和營收

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