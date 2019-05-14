瞄準小賣家 小7首創「賣貨便」搶攻直播電商市場

2019-05-14 12:10 經濟日報 記者 經濟日報 記者 嚴雅芳 ╱即時報導



平台經濟興起，社群及直播購物世代來臨，統一超（2912）旗下7-ELEVEN表示，為深化電子商務經營，首創通路推出「賣貨便服務」，主攻臉書社團、LINE好友圈及直播平台上業者，賣家只要建立商品資訊，將連結提供給買家，即可透過交貨便系統發貨，不用再額外花時間整單、匯款、出貨，將金流、物流及資訊流服務做到一體到位，以全新銷售模式，搶攻直播電商市場。

根據Facebook統計，全球每月透過Facebook進行拍賣交易人數已突破7億人，資策會MIC報告也指出，台灣人日常購物行為網購已占45%，發現有4成的民眾在購物初期會先透過Facebook了解產品資訊，其中有超過7成的網友會因為加入臉書購物社團或粉絲專頁，進而增加購買意願。

小賣家激增，7-ELEVEN表示，目前小賣家會遇到的四大難處分別為整理運送資訊、承擔匯款風險、負擔額外費用，以及彙整帳務訂單。此次推出的賣貨便服務，可提供小賣家開立簡易賣場及上架商品的平台，賣家只需綁定並登入OPENPOINT會員，在賣場上架商品，並分享連結至社群平台，買家透過連結即可下單，並以超商取貨付款方式領取包裹，交易過程免抽成、免上架費、免整理訂單，一站消除買賣雙方所有交易痛點。

7-ELEVEN賣貨便自3月上線以來，不到2個月已超過2萬位賣家加入，累積訂單數更達7萬筆，交易筆數每天持續成長，以生活雜貨、男女服飾，以及連線代購商品為主，預計今年底賣貨便訂單數將達百萬筆。

7-ELEVEN表示，以往買賣雙方完成訂單後，不僅要另外匯款，還要負擔手續費，因此賣貨便耗時半年整合收付款金流系統，現在買家使用超商取貨付款，系統每周2次結帳，賣家最快在4個工作日即可收到款項，減少買賣私訊溝通以及ATM交易風險，對買賣雙方交易更具便利與安全。

7-ELEVEN針對社群微型商業交易需求持續與時俱進，自2010年即推出交貨便，提供24小時寄取件服務，帶動許多中小企業、網購品牌成長。去年交貨便寄取件數已達2億件，平均每天共有超過50萬人次使用交貨便服務，其中C2C已連續3年成長2成，目前占比超過80％。

今年再推出賣貨便服務，除整合金流系統外，亦結合既有交貨便服務，建構下單、出貨、付款、取貨一條龍式的物流體系，且買賣雙方不用額外支付年費、系統使用費、成交手續費等。

此外，7-ELEVEN並將繁雜的訂單、帳務查詢系統整併到賣貨便平台中，透過後台即可點選訂單管理及帳務進度明細等，無論是電腦網頁或ibon APP都能開啟，且能將報表匯出，一次涵蓋金流、物流、資訊流三大服務。