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罷工恐衝擊獲利 航空專家：沒有獲利就沒有紅利

2019-05-14 12:08經濟日報 記者黃淑惠╱即時報導

長榮航空因應桃園空服員職業工會(桃空職工)發動的罷工投票，日前宣布三不措施，也引起不少口水戰。航空專家就指出，沒有獲利就沒有紅利，在國際上許多航空業者也有這樣的模式。

根據外電，國際知名的阿聯酋航空(Emirates airline)最新公布因爲獲利減少69%，所以2019年（會計年度為2018年3月至2019年3月）將不發放員工紅利。

近期桃空職工已開始發起罷工投票，此舉已造成旅客的擔憂，部分旅客、旅行社，因擔心罷工的不確定性，在訂位上都全面趨向保守，有些也將六月分的航班做了轉換航空的調整，造成長榮航空自五月分以來訂位與載客率明顯下降。

開南大學空運管理學系副教授盧衍良就指出，公司福利項目係立足在公司有獲益的情況下，罷工發動後取消的航班數必然導致營收短少，並影響盈餘，福利額度減少實屬可預期之必然後果。倘若此福利縮減係針對於全體員工，自然無針對特定人士之疑慮，此點應以未來具體發生事實作為是否違反工會法第35條之認定。

盧衍良也進一步指出，參見最高行政法院判決107年度判字第270號之判決結果，倘若未來長榮航空因罷工事件而有盈餘短少是事實，但本著於感謝罷工期間相關出勤員工之辛勞，因而給予若干額度之獎勵致謝，就此判決內容之解釋精神而言，應無違反法規之疑慮，惟是否違法仍應本著後續發生事實逕行認定，不宜主觀判定。

罷工對長榮航空來說，成為成立三十年來最嚴苛的重大挑戰之一，長榮航空也希望員工能了解，覆巢之下無完卵，也期望大家能理性溝通，穩健營運才能不斷的步提升勞動條件。

長榮航空罷工投票

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