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Q1 EPS／台泥0.77元 同期新高

2019-05-11 01:13經濟日報 記者曾仁凱／台北報導

台泥今年首季財報昨（10）日出爐，稅後純益39.51億元，雖然比去年第4季下滑24.5%，但較去年同期成長34.1%，為歷年同期新高，換算每股純益0.77元。台泥昨同時宣布最高斥資6.36億元，買回1萬張庫藏股。

另外台泥昨天董事會決議續執行發行無擔保普通公司債，發行總額高達180億元，發行價格按面額十足發行，發行期以不超過20年期為原則。

台泥資深副總暨發言人黃健強黃健強表示，台泥先前就已經通過將發行300億元的無擔保公司債。

台泥公司債
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