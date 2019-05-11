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七家券商 4月賺逾億元

2019-05-11 00:08經濟日報 記者趙于萱／台北報導

4月台股高檔，21大券商公布獲利，共計元大、凱基等七家賺逾億元，不過與3月比較，多數獲利縮水，其他中型和中小券商也普遍下滑，僅少數如永豐金、兆豐、玉山、康和、大慶證等逆勢成長。

4月台股狂飆326點，創下今年單月次大漲點，日均量也從3月的1,135億元提高到1,322億元，但個股表現分岐，櫃買指數僅漲0.87點，低於前三月，使券商手續費收入雖提升，自營操作和承銷業務仍具挑戰。

反映在國內21大券商獲利，半數以上較3月滑落，其中賺逾億元的元大、凱基、富邦、元富、統一、永豐金和兆豐證券，僅永豐金及兆豐證券成長。最高雖仍是經紀市占第一的元大證券賺進8.1億元，但比3月8.2億元略減，經紀業務同樣龐大的凱基、富邦等，也從3月的5.7億、2.75億元，降至3.03億和2.4億元。

排行在七大券商之後，還有群益金鼎、日盛、國泰等三券商賺5,000萬到億元，華南永昌、玉山、致和、合庫、台新、康和、第一金等賺千萬元之上，少數成長為玉山和康和，其餘皆衰退，其中康和3月淨損2,300多萬元，上月轉虧為盈。

累計前四月，元大、凱基、統一為少數賺逾10億元的券商，分別達28億、17億和11億元；尤以統一表現突出，已連數月獲利居前。

再次為富邦證券累計9.7億、群益金鼎7.5億、元富6.8億、永豐金5.8億、日盛3.3億、兆豐2.4億及華南永昌2.1億元。

另外有台新、國泰、合庫、玉山、致和證等也賺超過億元。每股純益（EPS）排行上，則以統一0.81元第一，富邦0.59元居次，元大、凱基均0.53元，致和0.46元，元富0.43元，永豐金、福邦也超過0.3元。

主要券商4月獲利概況 圖／經濟日報提供
主要券商4月獲利概況 圖／經濟日報提供
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