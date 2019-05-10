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EG價格跌落谷底 東聯Q1獲利縮水近三分之二

2019-05-10 15:22經濟日報 記者曾仁凱╱即時報導

EG（乙二醇）價格跌落谷底，東聯（1710）今（10）日公布第1季獲利縮水近三分之二，稅後純益1.9億元，比起去年同期的5.98億元大幅衰退68.2%，但從去年第4季的谷底彈升66.7%，換算每股稅後純益0.22元。

今年以來乙二醇行情持續低迷，即便下游聚酯開動率已經回升到93%，但聚酯產品庫存仍持續累積，對原料採購相對保守，目前EG營運市況仍然辛苦。

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