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聲寶第1季財報每股純益0.28元 符合預期

2019-05-09 19:07經濟日報 記者張義宮╱即時報導

家電大廠聲寶 (1604)董事會通過第1季財報，每股純益0.28元，較去年同期0.24元略增，符合預期；展望第第2季衝刺夏季商品的空調、DC風扇、冰箱等，進入旺季 的家電商品銷售。

聲寶指出，第1季營收17.67億元，年減6.1%、季增25%；業外收益0.68億元，年增7%，季增11%，主要來自轉投資的瑞智精密的貢獻。

聲寶表示，第1季歸屬母公司淨利1.02億元，年減5.8%，較上季0.15億元，增加0.87億元，季增大幅成長。 第1季每股純益0.28元，較去年同期0.24元增加0.04元，主要為去年股本49.9億元，今年第1季降為為38.72億元，股本變小所致，整體的獲利符合預期。

聲寶的夏季商品主要為冷氣、電風扇、冰箱及捕蚊燈，預期業績可較淡季有二位數以上成長。聲寶強調，空調有R410A、R32冷媒的全系列一級變頻機種，提供消費者多種的選擇，看好R32冷媒的冷氣銷售佔比會提高，今年R32冷媒的空調成為主戰產品。

今年聲寶股東會將於6月19日在桃園市龜山區的總部舉行，預期旗下新北市土城廠4,000坪的土地開發案的進展，將是股東關注的事項。

聲寶股東會
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