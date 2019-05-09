廣越4月營收年增五成 今年旺季表現可期

2019-05-09 14:58 經濟日報 記者 經濟日報 記者 嚴雅芳 ╱即時報導



廣越（4438）下午召開法說會，並公告4月營收7.48億元，再創歷年4月同期新高，年增率50.38%；公司表示，1~4月是羽絨服傳統出貨淡季，但累計前四個月營收31.15億元，較去年同期成長87.71%，顯見今年已逐漸平衡淡旺季問題。

廣越5月開始逐漸進入羽絨服出貨旺季，8、9月是全年出貨高峰，第3季營收將挑戰歷史新高。

廣越表示， 今年平均單價持續穩步調漲，加上匯率因素不再干擾、越南隆安新廠及前江廠新產線的生產效率漸趨穩定等因素，使得毛利率、營業淨利率及稅前後淨利率皆穩步成長，公司對2019及2020的營運擴張及獲利提昇皆持樂觀態度，前幾大主力客戶亦已要求明年再度擴大產線的擴充速度。

法人預估，廣越今年獲利成長幅度將大於營收成長。

廣越表示，羽絨服暨戶外休閒服飾傳統出貨淡季已過，今年淡季表現大幅優於往年水準，主要是因廣越主力客戶Patagonia新產品Micro Puff及Nano Puff系列熱銷，以及The North Face第四代暖魔球商品出貨成長。

以廣越今年淡季營運來看，旺季表現可期，6月開始營收即會逐步攀升至8、9月，法人看好，廣越在第3季將具備挑戰單季營收新高動能，估將比去年同期成長5%以內，全年則營收看增15%。

廣越自2017年8月以來已經連續21個月創下各該月營收同期新高紀錄。

法人表示，儘管中美貿易戰塵煙再起，但紡織業不但絲毫不受影響，反而明顯受惠；預估廣越今年業績在主力客戶Patagonia、Adidas、Nike、UA及Arc'teryx的暢旺訂單推動下，將更上層樓。